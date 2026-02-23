 Surge nuevo video de Messi reclamándole a los árbitros
Deportes

Surge nuevo video de Messi reclamándole a los árbitros

"Ustedes tienen que aprender a respetarme a mí", reclamó Messi con evidente molestia luego de la derrota ante Los Ángeles FC.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami de la Major League Soccer - instagram @leomessi
Lionel Messi, capitán del Inter Miami de la Major League Soccer / FOTO: instagram @leomessi

Un nuevo video de Lionel Messi ha encendido el debate en redes sociales tras mostrar al astro argentino reclamándole con evidente molestia a la cuarteta arbitral luego de la derrota 3-0 del Inter Miami CF frente a Los Angeles FC. El encuentro, disputado el pasado sábado en el Los Angeles Memorial Coliseum, dejó al capitán de las 'garzas' visiblemente frustrado por lo que consideró decisiones arbitrales desacertadas a lo largo del compromiso.

Las imágenes difundidas muestran a Messi siguiendo al cuerpo arbitral mientras los equipos se dirigían a los vestuarios. Su lenguaje corporal reflejaba enojo y decepción, una escena poco habitual incluso para un futbolista acostumbrado a competir al más alto nivel. En el video se escucha al campeón del mundo reclamar con firmeza: "Ustedes tienen que aprender a respetarme a mí y no es la primera vez. La afición puede decir boludeces, pero ustedes no dirigen bien...", palabras que rápidamente se viralizaron.

Segundo video de Messi cuestionando el trabajo de los árbitros

Según se pudo ver en otro material audiovisual, la tensión pudo escalar aún más, pero Luis Suárez, compañero y amigo cercano de Messi, intervino para calmarlo y evitar que el episodio pasara a mayores. El gesto del delantero uruguayo fue clave para que la discusión no se transformara en un incidente disciplinario más grave, en un contexto ya marcado por la frustración del resultado.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la relación entre figuras de élite y el arbitraje en la MLS. Si bien Messi no suele protagonizar este tipo de confrontaciones públicas, la contundente derrota y la percepción de errores reiterados habrían colmado su paciencia. Ahora resta esperar si las autoridades de la liga tomarán alguna medida o si el incidente quedará como una muestra más de la intensidad competitiva que caracteriza al capitán argentino.

