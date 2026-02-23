 Walter López será el árbitro del Comunicaciones vs Municipal
Deportes

Walter López será el árbitro del Comunicaciones vs. Municipal

El duelo entre Comunicaciones vs. Municipal acapara los focos de la novena jornada del Clausura 2026 de Guatemala.

Walter López, árbitro guatemalteco - Alex Meoño
Walter López, árbitro guatemalteco / FOTO: Alex Meoño

La Comisión de Arbitraje de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala designó a Walter López como el encargado de impartir justicia en una nueva edición del Clásico Nacional entre Comunicaciones y Municipal, correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, acapara la atención de la afición por la histórica rivalidad entre ambos clubes. Se trata del episodio 336 de este enfrentamiento, considerado el más pasional del balompié guatemalteco.

Walter López tendrá la responsabilidad de conducir un duelo que suele jugarse con alta intensidad y bajo una enorme presión mediática y deportiva. El antecedente más reciente entre cremas y rojos se remonta a octubre pasado, cuando igualaron sin goles en el mismo escenario. Ahora, con un nuevo capítulo por escribirse, la actuación arbitral será determinante para garantizar el orden y el desarrollo justo de un partido que paraliza al país y que, como es costumbre, promete emociones de principio a fin.

Comunicaciones vs. Municipal duelo principal de la jornada 9

Esta es la programación de partidos para la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala:

  • 24 de febrero de 2026 - Cobán Imperial vs. Malacateco | 15:00 horas
  • 24 de febrero de 2026 - Antigua GFC vs. Guastatoya | 20:00 horas
  • 25 de febrero de 2026 - Achuapa vs. Xelajú MC | 15:00 horas
  • 25 de febrero de 2026 - Comunicaciones vs. Municipal | 19:00 horas
  • 25 de febrero de 2026 - Marquense vs. Aurora | 21:00 horas
  • 26 de febrero de 2026 - Mixco vs. Mictlán | 15:00 horas
Novena jornada del Clausura 2026 de Guatemala - Emisoras Unidas

