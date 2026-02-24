Courtois y Arbeloa defienden a Vinícius Jr.

La tensión vivida en el Estádio da Luz volvió a encender el debate sobre el racismo y la homofobia en el fútbol europeo. Las presuntas palabras del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, dirigidas a Vinícius Júnior, provocaron una respuesta contundente desde el entorno del Real Madrid. Tanto Thibaut Courtois como Álvaro Arbeloa no solo defendieron a su compañero, sino que dejaron mensajes directos y sin matices contra cualquier forma de discriminación.
Thibaut Courtois fue claro al equiparar la gravedad de los hechos: "Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto". El guardameta belga también lamentó las imágenes vistas en la grada, calificándolas de "deplorable", y añadió: "Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable". Sus palabras reflejan una postura firme frente a cualquier manifestación de odio en los estadios.
Courtois y Arbeloa esperan que la UEFA tome cartas en el asunto
Además, Courtois mostró plena confianza en el delantero brasileño, recordando su trayectoria competitiva y su carácter en el campo: "Ha hecho miles de batallas en el campo... y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien". Aunque reconoció la dificultad de esclarecer los hechos por tratarse de "palabra contra palabra", insistió en que el vestuario madridista respalda sin fisuras a su compañero y que será la UEFA la que tome una decisión final.
Por su parte, Álvaro Arbeloa elevó el tono institucional del mensaje al señalar que el organismo europeo tiene ante sí una oportunidad histórica: "Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo". El técnico fue más allá al advertir que la UEFA debe evitar que su postura quede en lo simbólico: "Tiene la oportunidad de no dejarlo sólo en un bonito eslogan, en una pancarta antes de los partidos".
Arbeloa también fue categórico al defender a Vinícius desde el plano deportivo y humano: "Nada de lo que pueda hacer, ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo. Eso es lo más importante". Asimismo, destacó la fortaleza mental del brasileño y su liderazgo dentro del grupo, asegurando que "siempre ha demostrado mucha valentía y carácter" y que responderá como lo ha hecho hasta ahora: compitiendo al máximo nivel.
En medio de la controversia, el respaldo público de Courtois y Arbeloa no solo protege a un compañero, sino que envía un mensaje claro al fútbol europeo. Más allá de la resolución que adopte la UEFA, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de acciones firmes que respalden las palabras y refuercen el compromiso real contra el racismo y la homofobia en el deporte.