Kylian Mbappé se perderá el partido ante el Benfica

La presencia de Kylian Mbappé en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones ante el Benfica quedó descartada a última hora. El delantero francés no superó las molestias persistentes en su rodilla izquierda y, tras someterse a pruebas médicas durante la tarde, los resultados confirmaron que la lesión está lejos de estar completamente curada. Aunque el Real Madrid llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en Lisboa, la ausencia de su máxima figura supone un golpe significativo en un encuentro decisivo para las aspiraciones europeas del club.
Horas antes, el entrenador Álvaro Arbeloa había manifestado públicamente su intención de contar con Mbappé, resaltando su compromiso y capacidad para marcar la diferencia en cualquier acción ofensiva. Sin embargo, la realidad médica se impuso sobre el deseo deportivo. El técnico confiaba en que el atacante pudiera realizar un último esfuerzo antes de concederle descanso, consciente de que se trata de un futbolista capaz de alterar el rumbo de un partido incluso en condiciones físicas adversas.
Mbappé no estará ante el Benfica
El origen del problema se remonta a finales de diciembre, cuando una resonancia magnética detectó una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, sufrida semanas antes en un encuentro de Liga. Aunque el tiempo estimado de recuperación era de al menos tres semanas, Mbappé acortó los plazos y regresó en apenas once días, participando en compromisos de alta exigencia. Desde entonces ha jugado con dolor, limitado en sus aceleraciones y cambios de ritmo, aspectos esenciales en su estilo de juego.
En el entorno madridista existe ahora la convicción de que forzar la situación podría tener consecuencias más graves tanto para el club como para el propio jugador. Más allá de los próximos partidos de Liga y una posible clasificación a octavos de final, en el horizonte también aparece la Copa del Mundo, un objetivo prioritario para el capitán francés.
Por ello, todo apunta a que se establecerá un protocolo de recuperación más estricto y que Mbappé permanecerá fuera de las canchas al menos durante los próximos días, priorizando su salud y su rendimiento a largo plazo.