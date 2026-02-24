 Resultado Cobán vs. Malacateco - Jornada 9 Clausura 2026
Deportes

Cobán Imperial vence a Malacateco y recupera el liderato

Cobán regresó a lo más alto del torneo, pero su liderato dependerá de que los rojos no salgan victoriosos en su visita a los cremas este miércoles.

Celebración de Yonathan Morán ante Malacateco - Cobán Imperial
Celebración de Yonathan Morán ante Malacateco / FOTO: Cobán Imperial

Luego de tres jornadas consecutivas sin celebrar, Cobán Imperial volvió a sonreír este martes 24 de febrero tras imponerse con autoridad 2-0 al Deportivo Malacateco en el inicio de la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. El conjunto cobanero mostró carácter y determinación desde el pitazo inicial, decidido a dejar atrás la racha negativa y reencontrarse con su mejor versión frente a su afición.

El encuentro prácticamente se resolvió en los primeros minutos. Yonathan Morán abrió el marcador al minuto 4, aprovechando un arranque intenso de los "Príncipes Azules", y apenas once minutos después, al 15’, Uri Amaral amplió la ventaja con una definición que encendió las gradas. El panorama se tornó todavía más cuesta arriba para la visita cuando, al minuto 18, Kevin Ramírez fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura entrada a la altura del tobillo de un rival, dejando a Malacateco con diez hombres durante más de 70 minutos.

Cobán Imperial recuera la cima del Clausura 2026

Con superioridad numérica y ventaja en el marcador, Cobán administró el partido con inteligencia, controlando los tiempos y neutralizando cualquier intento de reacción del conjunto fronterizo. Más allá de no ampliar la diferencia, el equipo mostró solidez defensiva y orden táctico, aspectos clave para asegurar tres puntos vitales en sus aspiraciones dentro del certamen.

Gracias a este triunfo, Cobán Imperial recupera el liderato del Clausura 2026, posición que había perdido el fin de semana anterior.

Sin embargo, su permanencia en la cima dependerá de lo que suceda en el clásico entre Comunicaciones y Municipal, quienes se enfrentarán este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Cementos Progreso. Un empate favorecería a los cobaneros para mantenerse en lo más alto, mientras que un triunfo rojo podría devolverle el liderato a Municipal en un campeonato que promete emociones hasta el final.

Foto embed
Jugadores de Cobán Imperial previo al inicio del partido - CSD Cobán Imperial

