Incendio en Aceitera Zona 1: Muere Mujer y Sus Tres Perritos

Un voraz incendio se registró en una aceitera ubicada en la 12 calle y 17 avenida de la zona 1 capitalina, dejando como saldo una persona fallecida.
Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro al observar las intensas llamas, por lo que unidades de Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron al lugar para sofocar el siniestro.
Debido a la presencia de lubricantes y combustibles en el establecimiento, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo gran parte de la estructura de dos niveles complicando el ingreso de los cuerpos de socorro.
Tras controlar el incendio, socorristas localizaron el cuerpo de una persona sin vida, el cual presentaba avanzado proceso de carbonización debido a las altas temperaturas.
Vecinos señalaron que se trataba de Doña Elubia Sofía Mendoza, de 80 años, quien perdió la vida junto a sus perritos.
Luego de sofocar el voraz incendio se pudo observar algunas imágenes religiosas que muchas de ellas quedaron consumidas por las llamas, entre los escombros se pudo observar un turno con el rostro de Jesús Nazareno de las Tres Potencias que se salvo por las llamas.
Otros sucesos
El pasado 21 de abril, un incendio se originó en el octavo nivel de un edificio ubicado en la 16 calle y 4a. avenida de la zona 10 capitalina.
Bomberos Municipales y Voluntarios han arribado al inmueble para sofocar las llamas, las cuales han ocasionado daños materiales.
No se reportaron personas heridas durante este siniestro, del cual se desconoce su causa.
El cuerpo de Bomberos Municipales ha compartido videos en donde se observan las llamas que ascendieron a los cuatro pisos de arriba.