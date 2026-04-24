 Incendio en Aceitera Zona 1: Muere Mujer y Sus Tres Perritos
Nacionales

Incendio en aceitera en zona 1 cobra la vida de una mujer y sus tres perritos

Los cuerpos de socorro acudieron al lugar y trabajaron para controlar el fuego cuando un suceso insólito los dejó sorprendidos, pues un objeto había sobrevivido a las llamas.

Compartir:
incendio, Facebook
incendio / FOTO: Facebook

Un voraz incendio se registró en una aceitera ubicada en la 12 calle y 17 avenida de la zona 1 capitalina, dejando como saldo una persona fallecida.

Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro al observar las intensas llamas, por lo que unidades de Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron al lugar para sofocar el siniestro.

Debido a la presencia de lubricantes y combustibles en el establecimiento, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo gran parte de la estructura de dos niveles  complicando el ingreso de los cuerpos de socorro.

Tras controlar el incendio, socorristas localizaron el cuerpo de una persona sin vida, el cual presentaba avanzado proceso de carbonización debido a las altas temperaturas.

Vecinos señalaron que se trataba de Doña Elubia Sofía Mendoza, de 80 años, quien perdió la vida junto a sus perritos. 

Luego de sofocar el voraz incendio se pudo observar algunas imágenes religiosas que muchas de ellas quedaron consumidas por las llamas, entre los escombros se pudo observar un turno con el rostro de Jesús Nazareno de las Tres Potencias que se salvo por las llamas.

Foto embed
Incendio aceitera - Facebook

Otros sucesos

El pasado 21 de abril, un incendio se originó en el octavo nivel de un edificio ubicado en la 16 calle y 4a. avenida de la zona 10 capitalina.

Bomberos Municipales y Voluntarios han arribado al inmueble para sofocar las llamas, las cuales han ocasionado daños materiales.

No se reportaron personas heridas durante este siniestro, del cual se desconoce su causa.

El cuerpo de Bomberos Municipales ha compartido videos en donde se observan las llamas que ascendieron a los cuatro pisos de arriba.

Bomberos controlan incendio en edificio en construcción

El incendio afectó los niveles superiores de un edificio de apartamentos en construcción en la zona 10.

En Portada

Incendio en aceitera en zona 1 cobra la vida de una mujer y sus tres perritost
Nacionales

Incendio en aceitera en zona 1 cobra la vida de una mujer y sus tres perritos

07:53 AM, Abr 24
Amatitlán: Ataque armado deja un muerto y un heridot
Nacionales

Amatitlán: Ataque armado deja un muerto y un herido

07:46 AM, Abr 24
Detienen a mujer tras fallecimiento de su hijat
Nacionales

Detienen a mujer tras fallecimiento de su hija

06:59 AM, Abr 24
Un encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondot
Deportes

Un encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondo

10:20 AM, Abr 24
Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Viníciust
Deportes

Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Vinícius

08:47 AM, Abr 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos