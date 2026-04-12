Bomberos Municipales combaten incendio forestal en zona 17

El Cuerpo de Bomberos Municipales trabaja con camiones cisterna, motobombas y herramientas de mano en un incendio forestal que se registró en la zona 17, entre la calzada La Paz y la carretera al Atlántico. Jorge Santizo, vocero de los rescatistas, informó que las llamas se originaron atrás de una zona comercial del sector, por lo que trabajaron rápidamente para evitar que el fuego llegara hasta los comercios.
Para apagar el fuego, los rescatistas tuvieron que hacer uso de más de seis camiones en el lugar, porque las llamas consumieron un área considerable en el sector. El comunicador narró que los daños causados por el fuego son visibles para quienes logran caminar en dirección a la zona 6.
Para apagar las llamas del incendio forestal, los rescatistas utilizaron mangueras de alta presión y varios galones de agua, que aún no han sido contabilizados. Según las imágenes compartidas por los rescatistas, el área donde ocurrió el siniestro está ocupada por maleza y hierba seca.
Los rescatistas apagaron el incendio lanzando el agua a varios metros de distancia, logrando controlar las llamas, aunque permanecen en el lugar como prevención y como parte del proceso de liquidación del fuego.
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Apagan incendio en Villas del Milagro
Asimismo, los Bomberos Municipales atendieron otro incendio forestal de grandes proporciones en un barranco de la colonia Villas del Milagro. Este siniestro ocurrió en el sector 2, en el área del lote 22 y manzana 2 del lugar.
Los cuerpos de rescate trabajaron en el lugar con dos unidades de emergencia, las llamas amenazaban con alcanzar varias viviendas en el lugar. La intensidad del fuego y las columnas de humo llamaron la atención de los vecinos, quienes se acercaron a observar cómo los rescatistas trabajaban en el área.
Los cuerpos de socorro pidieron a los automovilistas ceder el paso de las unidades de emergencia que trabajan en ambos lugares, resaltando que es necesario abastecer los camiones cisterna con agua.