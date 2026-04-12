Incendio estructural consume parte de una vivienda en Mixco

Unidades para apagar incendios fueron enviadas por Bomberos Municipales a la zona 4 de Mixco, en los Residenciales de Bosques de San Nicolás, por un incendio estructural que consumió el primer nivel de una vivienda. El vocero del referido cuerpo de rescate, Rafael Zúñiga, precisó que en el área fue atendido un hombre que presentó crisis respiratoria por aspirar monóxido de carbono.
El comunicador precisó que el siniestro ocurrió en la 26 avenida y 10ª. calle del citado lugar y que la rápida intervención de las unidades de rescate impidió que las llamas consumieran el segundo nivel de la residencia.
Paramédicos dieron los primeros auxilios al hombre afectado y no fue necesario trasladarlo a ningún centro asistencial, compartió Zúñiga.
Asimismo, el portavoz indicó que el trabajo de los apagafuegos impidió que las llamas alcanzaran otras viviendas del complejo residencial. Agregó que el hombre afectado fue rescatado, luego de que los bomberos ingresaran a ese lugar forzando las puertas.
En otras noticias: Dan mantenimiento a la red eléctrica en las zonas 9, 10 y 14, incluyendo San José Pinula
Incendio durante la madrugada
Bomberos Municipales también apagaron un incendio estructural durante la madrugada, en la 23 avenida y 13 calle de la colonia Kaminal Juyú de la zona 7 de la capital. La rápida intervención de los cuerpos de rescate evitó que en este siniestro se registraran personas heridas.
El dueño del inmueble estimó las pérdidas en unos Q25 mil, considerando que la casa era de humildes condiciones y había sido construida con madera y láminas que fueron consumidas por el fuego.
Cabe resaltar que, para apagar el incendio, fue necesario movilizar varias unidades móviles, como motobombas, camiones abastecedores y equipo en el que se cuentan mangueras de alta presión y otras herramientas manuales como hachas.
En un video compartido por los rescatistas se pudo observar como los vecinos ayudaron a evacuar a una mujer de la tercera edad, para ponerla a salvo de las llamas.