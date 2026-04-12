EEGSA da mantenimientos eléctricos en zonas 9, 10 y 14

La Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) informó que este domingo 12 de abril de 2026 realiza trabajos de mantenimiento en su red eléctrica, en varios sectores del país, incluyendo las zonas 9, 10 y 14 de la Ciudad de Guatemala.
Las labores también se ejecutan en el municipio de Palín, departamento de Escuintla, afectando áreas vecinas y alrededores del kilómetro 40 al 43 de la carretera que conduce hacia lugares como la Finca Raguay.
Los trabajos también se hacen sentir en las áreas vecinas y alrededores del kilómetro 36 al 38 de la carretera al Pacífico, incluyendo el Parque Industrial en el área de Palín, Escuintla, añadió la EEGSA.
Mientras tanto, en el área de San Juan Sacatepéquez también se realizan trabajos de mantenimiento, afectando áreas como el Caserío Sineyes, en la aldea Sacsuy.
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EEGSA hace mantenimientos en la capital y sectores aledaños
En la Ciudad de Guatemala, las actividades de mantenimiento de la zona 9 afectan áreas vecinas y alrededores de la 0 a la 2ª. avenida, sobre la 12 calle.
Mientras tanto, en la zona 10, los trabajos impactan sectores cercanos de la 14 avenida B y 15 avenida. Además, los efectos se hacen sentir desde la 14 avenida A hasta la 14 avenida B, incluyendo la colonia Oakland.
Asimismo, en la zona 14 las acciones de mantenimiento se ejecutan en áreas de la 4a. a la 5a. avenida y de la 16 a la 18 calle.
En el departamento de Guatemala también se desarrollan trabajos en el municipio de Amatitlán, con afectación del kilómetro 16 al 19 de la carretera que conduce hacia el sector del Morlón.
EEGSA también desarrolla trabajos en otros municipios, como San José Pinula, afectando áreas como Residenciales San José y Prados de San José.
También trabajan en Jocotenango y Pastores, del departamento de Sacatepéquez, con interrupciones las aldeas San Isidro 1, 2 y 3, en los caseríos Alta Loma, Jardines de Alta Loma, Lomas de San Isidro, Santa Sofía de San Isidro y Sector Las Cabañas.