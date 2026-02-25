Candidato presidencial del Barça quiere un careo con Laporta

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha redoblado su pulso con el actual mandatario, Joan Laporta, al reclamar un debate directo que confronte proyectos y modelos de gestión. En un acto celebrado en su sede electoral en Barcelona, el aspirante aseguró que su plataforma hará "hasta el último momento" todo lo posible para que las elecciones se conviertan en "un cara a cara" entre el presidente saliente y una alternativa que represente a la oposición.
Font defendió que existe "una mayoría de socios que no están de acuerdo con la forma de funcionar del club" y que el desafío inmediato es transformar ese descontento en participación activa. "Las elecciones van de escoger entre el modelo actual o pasar página", afirmó, planteando los comicios como una disyuntiva entre continuidad y renovación. A su juicio, los próximos días serán determinantes para movilizar a ese sector crítico del barcelonismo.
Entre Víctor Font y Joan Laporta esté el futuro del Barça
El precandidato también intensificó sus críticas hacia Laporta, a quien acusó de carecer de propuestas concretas. "No hay ninguna propuesta, todo es una patada hacia adelante", sostuvo, al tiempo que defendió que las candidaturas alternativas cuentan con "programas trabajados". En esa línea, reiteró su disposición a debatir públicamente para "exponer qué se ha hecho bien o no", convencido de que la confrontación directa permitiría a los socios formarse una opinión más clara.
Uno de los ejes de su intervención giró en torno al sistema de votación para los comicios del 15 de marzo. Font denunció que miles de socios no podrán votar presencialmente y dio voz a seis de ellos, residentes en distintos puntos de Europa y América, que explicaron por videoconferencia las dificultades para desplazarse a los puntos habilitados. Recordó que en 2021, en plena pandemia, se permitió el voto por correo, y cuestionó que ahora no se contemple esa opción ni el voto telemático, pese a que el club ya ha utilizado herramientas digitales en otros procesos internos.
Según sus cálculos, al menos 15.000 socios viven fuera de Cataluña, por lo que considera insuficiente la habilitación de cinco sedes de votación en territorio catalán y Andorra. Font aseguró que solicitó formalmente incorporar el voto por correo, pero la junta lo rechazó alegando que el contexto de 2021 fue excepcional. "Si la razón no es que quieren que las elecciones pasen desapercibidas y el voto sea bajo, que lo expliquen", subrayó. Además, se comprometió a reformar los estatutos para modernizar los mecanismos de participación y garantizar, en el futuro, un modelo más accesible y transparente para todos los socios.