Mario Acevedo: "Nos faltó más convicción"

El técnico nicaragüense Mario Acevedo compareció ante los medios de comunicación tras la derrota 1-0 de Municipal frente a Comunicaciones en la edición 336 del Clásico Nacional. El resultado dejó un sabor amargo en el campamento rojo, especialmente por tratarse de un duelo de máxima rivalidad y por la oportunidad de mantenerse en la cima del torneo. Con este marcador, el estratega suma tres clásicos dirigidos sin conocer la victoria, con saldo de dos empates y una derrota.
Acevedo analizó el trámite del encuentro y señaló que fue un partido con escasas oportunidades claras para ambos equipos. A su criterio, la diferencia estuvo en la contundencia. "Creo que fue un partido con pocas chances para ambos equipos. Si nosotros no completamos las que tuvimos, ahí está el resultado. Ellos tuvieron una oportunidad y un par de ocasiones que lograron concretar. Nos faltó más convicción en el ataque y creo que ahí está la diferencia", explicó el entrenador.
Mario Acevedo aseguró que a Municipal "le faltó intensidad"
El técnico también dejó claro que el planteamiento del rival no los tomó por sorpresa. Según detalló, el cuerpo técnico había estudiado con atención el estilo de juego de Comunicaciones. Sin embargo, reconoció que el dominio mostrado en la primera mitad fue improductivo. Municipal controló tramos del partido, pero no logró traducir esa posesión en acciones verdaderamente peligrosas. "Tuvimos un dominio estéril. No fuimos agresivos y nos faltó intensidad para buscar dañar al equipo rival", afirmó.
Para la segunda parte, el estratega realizó ajustes tácticos con la intención de cambiar la dinámica del compromiso. Acevedo consideró que el equipo mostró una versión más intensa y ofensiva tras el descanso. Se generaron aproximaciones al arco contrario, aunque nuevamente faltó eficacia en el último toque. "Intentamos buscar el arco rival y generamos algunas ocasiones, pero nos faltó ser más oportunistas", señaló, al tiempo que reconoció la relevancia emocional que tiene perder un clásico.
Más allá del golpe anímico, el entrenador pidió mesura y recordó que el campeonato aún ofrece margen de recuperación. Municipal, que había mostrado regularidad a lo largo del torneo, dejó escapar la posibilidad de consolidarse en la parte alta de la tabla. "Veníamos con la convicción de sacar un buen resultado y de seguir líderes. A lo largo del torneo habíamos hecho las cosas bastante bien, pero hoy nos faltó ser más certeros", expresó.
Finalmente, Acevedo enfatizó la necesidad de corregir errores y reforzar aspectos puntuales del funcionamiento colectivo. Subrayó que la tenencia de balón no es suficiente si no se acompaña de agresividad y velocidad en el último tercio del campo. "Debemos corregir, porque cada jornada deja puntos de mejora. Tuvimos la pelota, pero no fuimos agresivos ni aceleramos cuando debíamos. Los jugadores intentaron reaccionar, pero no nos alcanzó para, al menos, empatarlo", concluyó el técnico.