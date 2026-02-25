 Messi admite que se arrepiente de no haber aprendido inglés
Messi admite que se arrepiente de no haber aprendido inglés

En el pódcast de Nahuel Guzmán, Messi fue sincero: "El no haber aprendido inglés... me arrepiento un montón. (...) Te sientes un poco ignorante".

Lionel Messi hizo números importantes con Inter Miami
Lionel Messi hizo números importantes con Inter Miami / FOTO: @InterMiamiCF

La figura de Lionel Messi vuelve a trascender el terreno de juego. El capitán argentino, actualmente jugador del Inter Miami, participó en el pódcast Miro de Atrás, conducido por su compatriota Nahuel Guzmán, donde ofreció una mirada íntima sobre su trayectoria y las lecciones que le ha dejado la vida. Más allá de los títulos y reconocimientos, el rosarino sorprendió al hablar con franqueza sobre uno de sus mayores arrepentimientos: no haber aprendido inglés cuando tuvo la oportunidad.

Durante la conversación, Messi reflexionó sobre la importancia de la educación y la preparación académica, especialmente ante los desafíos inesperados que pueden surgir a lo largo del camino. Con total honestidad, expresó: "Me arrepiento de muchísimas cosas, se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar y estar preparados. (...) El no haber aprendido inglés desde pequeño... Tuve tiempo de hacerlo y no lo hice, me arrepiento un montón. He tenido oportunidades increíbles de hablar con personalidades, tener una charla, y te sientes un ignorante". Sus palabras revelan una faceta poco habitual en las grandes estrellas del deporte: la autocrítica y la conciencia de que el éxito profesional no reemplaza la formación integral.

Messi quiere darle una buena educación a sus hijos

El ocho veces Balón de Oro recordó también cómo su llegada temprana al FC Barcelona influyó en su relación con los estudios. El llamado del club catalán, cuando apenas era un adolescente, cambió su vida para siempre y lo llevó a concentrar todas sus energías en el fútbol, relegando en cierta medida la formación académica. Aquella decisión, comprensible en el contexto de una carrera prometedora, hoy es vista por él con otra perspectiva, más madura y reflexiva.

La paternidad ha sido determinante en ese cambio de mirada. Messi dejó claro que intenta transmitir a sus hijos la relevancia de aprovechar las oportunidades educativas que él no tomó. "A mis hijos les digo que aprovechen, tienen una situación diferente. A mí nunca me faltó de nada; mi viejo hizo todo lo posible para que fuera así. Pero es cierto que tienen otra realidad", afirmó. Sin renegar de todo lo que el fútbol le ha dado —valores como la disciplina, el compromiso y la construcción de lazos sólidos—, el campeón del mundo evidencia que incluso las leyendas encuentran espacios para el aprendizaje y la reflexión personal.

Foto embed
Messi y Antonela han formado una historia de amor a lo largo de sus vidas - IG de Antonela Roccuzzo

