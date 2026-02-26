 España: Cristiano Ronaldo compra el 25% del Almería
España: Cristiano Ronaldo compra el 25% del Almería

En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments

Cristiano Ronaldo adquiere el 25% del Almería / FOTO: EFE

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que es tercero en la tabla de la segunda división española.

En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 S. A., a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.

Cristiano Ronaldo adquiere el 25% del Almería - @U_D_Almeria

Hay satisfacción en Almería

La nota no ofrece datos financieros sobre esta "inversión estratégica" y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de futbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir.

"Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera", remarcó Al Khereiji.

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord en su carrera

Once años tardó el portugués “CR7” para sumar 501 goles a su carrera partiendo de los 30 años.

*Información EFE.

