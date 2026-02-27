Lanús campeón de la Recopa Sudamericana 2026

El defensa Carlos Izquierdoz afirmó que el Lanús argentino consiguió hacer historia al alcanzar este jueves su primer título de la Recopa Sudamericana tras una agónica victoria por 2-3 sobre el poderoso Flamengo brasileño, además de darse el gusto de hacerlo en pleno Maracaná.
"Nos dimos el gusto de ser campeones en el Maracaná", afirmó el veterano zaguero de 37 años en declaraciones que concedió al final del partido en que Lanús se impuso a domicilio al campeón de la Libertadores y alcanzó un título inédito.
Agregó que no solo el título sino también el lugar en donde se conquistó entrarán para la historia del Lanús.
"Esto va a quedar en el recuerdo de nuestra gente, en nuestra vida. Hay que ser valientes para hacer historia y hoy hicimos historia", afirmó.
Izquierdoz atribuyó la victoria a la garra de los jugadores del Lanús, que "terminamos más enteros que los rivales" en un partido que se extendió hasta la prórroga.
El conjunto argentino anotó los dos goles que le garantizaron la victoria precisamente en los últimos tres minutos de la prórroga.
¡INCREÍBLE ERROR EN PLENA FINAL!
Resbalón del arquero y Lanús aumenta la ventaja en la final de la Recopa Sudamericana ante el Flamengo
Ahora por ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/XLPbYaCGbV
Lanús, campeón de la Recopa Sudamericana
El Lanús argentino alzó este jueves su primer título de la Recopa Sudamericana tras una heroica victoria por 3-2 sobre el brasileño Flamengo en el partido de vuelta en pleno Maracaná y gracias a los goles de José Canale y Walter Bou en los últimos tres minutos de la prórroga.
El conjunto argentino, que se había impuesto por 1-0 en el partido de ida, abrió el marcador a los 28 del primer tiempo por intermedio de Rodrigo Castillo, pero Giorgian de Arrascaeta y Jorginho anotaron de penalti y obligaron a los dos rivales a disputar un alargue.
En los minutos finales de la prórroga, Canale y Walter Bou anotaron los dos goles del triunfo y le garantizaron el título al conjunto argentino.
Los clubes argentinos mantuvieron la costumbre de vencer a los brasileños en la disputa del título que enfrenta al campeón de la Libertadores con el campeón de la Sudamericana. En los tres anteriores partidos, River Plate derrotó al Athletico Paranaense en 2019; Defensa y Justicia al Palmeiras en 2021 y Racing Club al Botafogo el año pasado.
DEFENDÍA TOOOODO FLAMENGO Y AÚN ASÍ LANÚS MARCÓ PARA EL TÍTULO
¡UNA LOCURA LA FINAL DE LA RECOPA SUDAMERICANA! pic.twitter.com/6AjMwuOo2u
