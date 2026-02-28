"Ahora soy feliz jugando", reconoce Lamine Yamal

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, firmó este sábado el primer hat-trick de su carrera profesional en la contundente victoria azulgrana frente al Villarreal CF (4-1) en LaLiga EA Sports. Tras el encuentro, el joven atacante se mostró especialmente emocionado, no solo por los tres goles, sino por haber recuperado sensaciones que echaba de menos. "Desde hace unas semanas he recuperado las ganas de sonreír jugando", afirmó, reconociendo que vuelve a sentirse "feliz" sobre el terreno de juego.
En declaraciones concedidas a Movistar Plus+, el futbolista catalán explicó que atravesó un periodo complicado debido a una pubalgia que condicionó su rendimiento en el inicio de la temporada. "Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas de sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando", confesó con sinceridad.
Lamine Yamal anotó su primer hat-trick como profesional
Yamal también analizó el desarrollo del encuentro y subrayó la dificultad del rival, al que calificó como "muy bueno". Respecto a su segundo tanto, ofreció una explicación detallada de la jugada: "La clave es tener calma. Cuando tengo el balón, el que decide para qué lado voy soy yo. He esperado a que Cardona saltara, me he podido ir, luego casi me la quita Moleiro y la definición... tenía que entrar alguna". El delantero destacó la importancia de la paciencia y la confianza en situaciones decisivas.
Por último, el atacante abordó las altas expectativas que genera su precocidad. "La gente quiere que con 16 años meta 100 goles", comentó con naturalidad, admitiendo que, aunque le "gustaría", es consciente de que eso es "muy difícil" y que su objetivo es ir "poco a poco" para "ayudar al equipo".
Además, elogió la influencia de Pedri tras su ingreso en la segunda parte: "Ha controlado el partido. El pase que me ha dado (en la acción del 3-1) ha sido increíble, me deja solo. Estoy contento también por su vuelta".