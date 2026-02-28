 Resultado Barcelona vs. Villarreal - Jornada 26 LaLiga
Deportes

Un inspirado Lamine Yamal guía el triunfo del Barça ante el Villarreal

El joven talento azulgrana convirtió su primer hat-trick como futbolista profesional y lideró al Barça con una actuación inolvidable.

Celebración de Lamine Yamal ante el Villarreal - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante el Villarreal / FOTO: Agencia EFE

Día especial para Lamine Yamal y para el FC Barcelona. Con apenas 18 años y 230 días, el canterano azulgrana firmó el primer hat-trick de su carrera profesional en la victoria del Barça sobre el Villarreal, en el duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. La actuación del extremo fue una demostración de talento, desparpajo y madurez competitiva, cualidades que lo consolidan como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Los tantos de Yamal llegaron en los minutos 27, 37 y 69, todos producto de su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y definir con precisión. Entre el primer y segundo gol dejó prácticamente encarrilado el partido, mientras que el tercero terminó por sentenciarlo. El descuento del Villarreal fue obra del senegalés Pape Gueye al minuto 48, una anotación que apenas maquilló el marcador, ya que el conjunto culé fue claro dominador durante los 90 minutos y terminó sentenciando el juego de una vez por todas al 90+2' con un tanto de Robert Lewandowski.

Barcelona gana de la mano de Lamine Yamal

El triplete de Yamal no solo tuvo valor deportivo, sino también histórico. De acuerdo con los registros difundidos por Alexis Martín Tamayo, conocido popularmente como Míster Chip, tuvieron que pasar más de 59 años para que un futbolista menor de 19 años volviera a marcar un hat-trick en la liga española; el último antecedente databa de 1967. Sin embargo, Yamal no se convirtió en el más joven en lograrlo en el campeonato: ese honor continúa en manos de Agustín Iraragorri, quien en 1930 anotó tres goles con 17 años y 337 días, un récord que permanece intacto.

En lo colectivo, el Barcelona sumó tres puntos de oro para mantenerse en la cima de LaLiga, alcanzando las 64 unidades. Los blaugranas aventajan por cuatro puntos al Real Madrid, que marcha segundo con 60 y aún debe disputar su compromiso de la jornada frente al Deportivo Alavés el lunes. Más allá de la lucha por el título, la noche quedará en la memoria como la confirmación definitiva de que Lamine Yamal ya no es solo una promesa, sino una realidad brillante del presente azulgrana.

Foto embed
Celebración de Lamine Yamal ante el Villarreal - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

