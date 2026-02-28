Comunicaciones derrota a Guastatoya y se aleja del descenso

En un duelo vital en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional, el Deportivo Guastatoya recibió este sábado 28 de febrero en el estadio David Cordón Hichos a Comunicaciones, club que busca en esta décima jornada sacar un total de 6 puntos de diferencia a los puestos del descenso, pero para ello debía sumar en la "Capital de la Amistad".
El partido que se jugó en un clima cálido, pero con un fuerte viento, tuvo su primera gran noticia a los 12 minutos cuando un centro por la banda de la derecha fue buscado por Emanuel Yori, el capitán de los "Pechos Amarillos" y el portero Fredy Pérez, pero que terminaron en el suelo tras un choque de cabezas.
De forma inmediata al golpe, el árbitro Bryan López activó el protocolo de conmociones y ambos jugadores fueron atendido. Pero fue Fredy Pérez quien se llevó la peor parte y se necesitaron al menos cuatro minutos de asistencia médica para el meta visitantes, antes de que se diera el ingreso de los Bomberos Voluntarios.
Pese a las circunstancias, Fredy Pérez no abandonó el terreno de juego y continuó en el partido.
Tras ese susto inicial, el partido tuvo su primera alegría al 25, cuando Almanza ganó y dominó la banda izquierda y ante una mala salida de Fredy Pérez, el balón terminó en Nelso García, quien en soledad ante el arco (sin portero) logró definir el 1-0.
Karel Espino tuvo el empate al 37, pero su remate se fue desviado del arco de Rubén Escobar.
Expulsión de Emanuel Yori
Al 44, cuando todo estaba cerca de llegar al entretiempo, una irresponsable barrida del capitán guastatoyano, Emanuel Yori, sobre Yanpol Morales terminó en la expulsión del jugador local, quien perdió la postura cuando se dirigía hacia los camerinos ya que se encontró a Arnold Barrios, portero suplente de los "Cremas, con quien cruzó un par de palabras.
Esa acción entre el ya expulsado Yori y Barrios ocasionó que los compañeros de Emanuel llegaran a tomarlo y llevarlo al camerino. En ese momento, el jugador de Guastatoya recibió reclamos por parte de su propia afición, a la cual también respondió con palabras fuertes. Al final del primer tiempo, se supo que Emanuel Yori terminó llorando tras todo lo ocurrido en la recta final del duelo.
Remontada blanca
Para el segundo tiempo, el partido cambió en su totalidad y Comunicaciones se hizo dueño y amo del compromiso y sacó bastante provecho a la superioridad numérica dentro del campo por la irresponsable expulsión del capitán guastatoyano.
Omar Duarte al 57 igualaba las acciones 1-1, Anderson Ortíz al 61 hacía el 1-2 y Janpol Morales al 63 colocaba el 1-3 en un cerrar de ojos en el estadio David Cordón Hichos para una desazón en el público asistente.
Fueron 6 minutos de terror para Guastatoya, y un resultado que lo podría condenar a pasar a la zona roja del descenso.
Al 77, Yordin Hernández recibió roja directa por falta sobre Dairon Reyes. Guastatoya cerró el partido con 9 jugadores en el campo.
El partido lo ganó Comunicaciones y ahora empieza a alejarse del descenso, mientras que el "Pecho Amarillo" queda a la espera del resultado de Mictlán en Quetzaltenango, ya que podría terminar en zona del descenso tras la décima fecha del Clausura 2026.
