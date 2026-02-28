El Mundial 2026 estrenará un VAR con más alcance

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, confirmó en su asamblea anual celebrada en Cardiff una serie de modificaciones que impactarán directamente en el uso del VAR durante el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A partir del 1 de junio, el videoarbitraje ampliará su alcance y podrá intervenir también en la revisión de saques de esquina y en acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas, dos situaciones que hasta ahora no formaban parte habitual de su protocolo de revisión.
Además de los ajustes en el VAR, la IFAB aprobó nuevas medidas orientadas a reducir las pérdidas de tiempo durante los partidos. Se implementará una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y los saques de puerta. Si el árbitro considera que se supera ese límite en un saque de banda, la posesión pasará automáticamente al equipo rival; mientras que, en el caso de un saque de puerta demorado, se concederá un córner al adversario. Con estas decisiones, el organismo busca dinamizar el juego y evitar interrupciones innecesarias.
Novedades en el videoarbitraje para el Mundial 2026
Las sustituciones también estarán sujetas a un control más estricto. El jugador reemplazado deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos. Si excede ese tiempo, el futbolista que ingresa deberá esperar hasta la siguiente interrupción del juego para entrar, lo que obligará a su equipo a jugar momentáneamente con un hombre menos. Asimismo, cuando un jugador reciba atención médica y tenga que salir del campo por lesión, estará obligado a permanecer fuera durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse.
Por otro lado, la IFAB continuará evaluando posibles cambios en la regla del fuera de juego, incluida la denominada "ley Wenger", propuesta impulsada por Arsène Wenger, que plantea que se considere en posición habilitada al atacante si cualquier parte de su cuerpo en línea con el defensor más retrasado está en posición reglamentaria.
Esta modificación comenzará a probarse en la Premier League canadiense a partir de la próxima temporada. Además, el organismo anunció que tomará medidas disciplinarias contra los jugadores que se cubran la boca para insultar a rivales, tras recientes episodios de conducta antideportiva que han generado debate en el fútbol internacional.