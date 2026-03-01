Cobán Imperial derrota a Achuapa de visita y sigue de líder

Deportivo Achuapa del mexicano Rafael Loredo recibió esta tarde en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa a Cobán Imperial del uruguayo Martín García, en un duelo importante para el "Príncipe Azul", ya que buscaba recuperar el liderato del Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cual, ayer había quedado en poder de Comunicaciones por su triunfo de 1-3 ante Deportivo Guastatoya en condición de visitante.
Los duelos entre jutiapanecos y cobaneros ya vienen siendo un clásico en la región y se juegan con toda la fuerza necesaria de un partido de alto nivel.
Cobán Imperial sorprendió al inicio del partido en un bonito contragolpe que terminó con un buen gol de Uri Amaral para el 0-1 cuando apenas se jugaba el minuto 6.
Un minuto después, hubo un incidente donde Thales Moreira recibió un fuerte cabezazo por parte de un rival y debió ser atendido dentro del terreno de juego. El futbolista recibió la asistencia médica y continúo en el compromiso.
Tras el gol de Cobán Imperial, el partido se volvió ríspido, por lo que hubo una serie de jugadas donde el árbitro perdonó al no amonestar a los protagonistas.
Se jugaba el 26, y Rafael Loredo, técnico de Achuapa, fue sometido al orden por el árbitro Walter López tras cuestionar en varias oportunidades las decisiones de su trabajo.
Al 34, Thales Moreira tuvo un problema muscular y debió abandonar el terreno de juego, dejando su lugar a Blady Albada.
Firman el triunfo y liderato
Para el segundo tiempo, Janderson Pereira tuvo el segundo gol para su club, pero su cabezazo pasó cerca de la portería defendida por Ederson Cabezas.
Al 60, Carlos Mejía tuvo una gran oportunidad de gol con un tiro libre, pero el remate del nacional llegó directo a las manos de Tomas Casas.
El viento soplaba fuerte en Jutiapa, lo que mermaba un poco el clima agotador que supone jugar en suelo jutiapaneco.
Era el 72 y Juan Winter intentó marcar para los cobaneros, pero Ederson Cabezas le dijo que no. La respuesta de los achuapanecos no tardó en llegar y a los 78 por poco lograban el empate por medio de Carlos Mejía, pero Tomas Casas volaba por los cielos y decía que no al tanto de la igualdad.
En la recta final, Cobán Imperial estrelló una pelota en el paral (86) y Achuapa la falla con Carlos Santos (87). Tomas Casas en el tiempo adicional (90+2) evitaba el empate de los achuapanecos con una tremenda intervención: Atajada a una mano en el remate de Carlos Mejía. El portero cobanero terminaba como la figura del partido.
Achuapa no pudo y terminó perdiendo ante Cobán Imperial, quien nuevamente termina como líder tras la fecha 10, y ya suma varias fechas como el mejor equipo dentro de la fase regular.