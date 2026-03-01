El Manchester United no se detiene y escala al tercer puesto

El Manchester United prolongó este domingo su excelente racha en la Premier League tras imponerse 2-1 al Crystal Palace en Old Trafford, en un duelo que puso a prueba el carácter del equipo. Los dirigidos por Michael Carrick comenzaron en desventaja luego de que Maxence Lacroix adelantara al conjunto visitante en los primeros minutos, pero reaccionaron con autoridad para firmar una remontada que confirma su gran momento. Con este resultado, los ‘Diablos Rojos’ se mantienen como el único equipo invicto en la liga inglesa en lo que va de 2026.
El encuentro inició con un Palace decidido, que sorprendió en el arranque y encontró recompensa rápidamente. Un saque de esquina ejecutado al segundo palo fue bien aprovechado por Lacroix, quien ganó la marca y definió de cabeza para silenciar momentáneamente a la afición local. El Manchester United tardó en asentarse, y aunque comenzó a dominar la posesión, le costó generar peligro real durante la primera mitad. La nota negativa para los locales fue la lesión de Luke Shaw, que obligó a modificar los planes antes del descanso.
El Manchester United pelea por los primeros puestos
La historia cambió en la segunda parte. Una acción revisada por el VAR determinó la expulsión de Lacroix por cometer penalti siendo el último defensor, una decisión que inclinó definitivamente el partido. Bruno Fernandes asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió con serenidad para igualar el marcador. Con un hombre más sobre el campo, el United intensificó la presión y encontró el tanto del triunfo gracias a un certero cabezazo de Benjamin Sesko tras un preciso centro del propio Fernandes.
Más allá del resultado, la victoria representa un nuevo impulso para el proyecto encabezado por Carrick, quien suma seis triunfos y tres empates en sus nueve encuentros al frente del equipo. El conjunto mancuniano escala hasta la tercera posición y se afianza en puestos de Liga de Campeones, reforzando la candidatura del técnico interino para quedarse en el banquillo de forma permanente. En contraste, el Crystal Palace permanece en la zona media-baja de la tabla, sin poder frenar el impulso de un Manchester United que atraviesa uno de sus momentos más sólidos de la temporada.