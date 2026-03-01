 Lewandowski se perderá la semifinal de vuelta de Copa
Deportes

Lewandowski se perderá la semifinal de vuelta de Copa del Rey

Robert Lewandowski sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo tras un golpe que recibió en el partido ante el Villarreal por la jornada 26 de LaLiga.

Compartir:
Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona - EFE
Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El delantero polaco Robert Lewandowski no podrá disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el FC Barcelona afrontará este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El atacante sufre una fractura ósea en la parte interna de la órbita del ojo izquierdo, lesión que le impedirá estar disponible en un encuentro clave para las aspiraciones azulgranas en el torneo.

El club confirmó este domingo el alcance del problema físico tras las pruebas médicas realizadas al futbolista, quien recibió un fuerte traumatismo durante el compromiso de LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF, partido que terminó con victoria culé por 4-1. Aunque Lewandowski pudo completar parte del choque, las evaluaciones posteriores determinaron la gravedad de la lesión, obligando al cuerpo técnico a descartarlo para el decisivo duelo copero.

Lewandowski será baja en un partido clave

La ausencia del goleador representa un contratiempo significativo para el conjunto dirigido por Hansi Flick, especialmente considerando que el equipo necesita revertir un 4-0 adverso para alcanzar la final del certamen. A esta baja se suman las de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, todos fuera por lesión, además de la sanción que impedirá participar al defensor Eric García. El panorama obliga al técnico alemán a replantear su esquema y confiar en la profundidad de su plantilla.

Tras el triunfo liguero, los titulares realizaron una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que los suplentes trabajaron con mayor intensidad sobre el césped. El plantel volverá a entrenarse este lunes en Sant Joan Despí antes de que Flick comparezca ante los medios para analizar el desafío que supondrá enfrentarse al Atlético sin su principal referencia ofensiva. El Barcelona buscará una remontada histórica pese a las adversidades.

Foto embed
Lewandowski marca el primer gol en el regreso del Barça al Camp Nou - Agencia EFE

En Portada

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chinot
Nacionales

El aroma a café de las montañas de Atitlán en Guatemala conquista el mercado chino

07:12 PM, Feb 28
Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidost
Internacionales

Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos

08:00 PM, Feb 28
EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerrat
Internacionales

EE. UU. e Israel defienden ataque ante la ONU mientras Irán lo califica de crimen de guerra

06:26 PM, Feb 28
Netanyahu dice que hay señales de que Jameneí está muertot
Internacionales

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

02:29 PM, Feb 28
Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndezt
Deportes

Municipal derrota a Marquense con gol de John Méndez

08:02 PM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSuper BowlEE.UU.Ministerio PúblicoSeguridadLiga NacionalElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos