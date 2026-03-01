Lewandowski se perderá la semifinal de vuelta de Copa

El delantero polaco Robert Lewandowski no podrá disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el FC Barcelona afrontará este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El atacante sufre una fractura ósea en la parte interna de la órbita del ojo izquierdo, lesión que le impedirá estar disponible en un encuentro clave para las aspiraciones azulgranas en el torneo.
El club confirmó este domingo el alcance del problema físico tras las pruebas médicas realizadas al futbolista, quien recibió un fuerte traumatismo durante el compromiso de LaLiga EA Sports frente al Villarreal CF, partido que terminó con victoria culé por 4-1. Aunque Lewandowski pudo completar parte del choque, las evaluaciones posteriores determinaron la gravedad de la lesión, obligando al cuerpo técnico a descartarlo para el decisivo duelo copero.
Lewandowski será baja en un partido clave
La ausencia del goleador representa un contratiempo significativo para el conjunto dirigido por Hansi Flick, especialmente considerando que el equipo necesita revertir un 4-0 adverso para alcanzar la final del certamen. A esta baja se suman las de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, todos fuera por lesión, además de la sanción que impedirá participar al defensor Eric García. El panorama obliga al técnico alemán a replantear su esquema y confiar en la profundidad de su plantilla.
Tras el triunfo liguero, los titulares realizaron una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras que los suplentes trabajaron con mayor intensidad sobre el césped. El plantel volverá a entrenarse este lunes en Sant Joan Despí antes de que Flick comparezca ante los medios para analizar el desafío que supondrá enfrentarse al Atlético sin su principal referencia ofensiva. El Barcelona buscará una remontada histórica pese a las adversidades.