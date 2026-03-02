Flick: "Queremos hacer posible lo imposible"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con un mensaje claro: su equipo no ha perdido la fe. Tras el contundente 4-0 encajado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, el técnico alemán aseguró que el conjunto azulgrana saldrá al campo con la convicción de "hacer posible lo imposible". Consciente de la magnitud del reto, Flick destacó que tendrán enfrente "un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en el primer partido", aunque también subrayó que "nosotros también podemos hacérselo". En ese sentido, recalcó que, aunque la tarea es compleja, "no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final".
Para el entrenador blaugrana, la remontada pasa por una actuación colectiva impecable. Flick señaló que la clave estará en "jugar con inteligencia, pero también con hambre" y enfatizó la necesidad de mostrarse sólidos en todas las facetas del juego. "Jugar como una unidad, con y sin balón, presionar bien, ganar los duelos y, ante un rival con transiciones perfectas como las que hace el Atlético, no perder balones", explicó el técnico, dejando claro que minimizar los errores será fundamental ante un adversario que castiga cada desajuste.
Flick afronta el partido con ausencias importantes
El Barcelona afrontará el desafío con ausencias importantes. El delantero Robert Lewandowski no estará disponible debido a una fractura en la órbita del ojo izquierdo sufrida ante el Villarreal, mientras que Frenkie de Jong continúa lesionado y Eric García cumplirá sanción tras su expulsión en el Riyadh Air Metropolitano. Pese a ello, Flick prefirió interpretar estas bajas desde una perspectiva positiva, considerándolas "una oportunidad" para que otros futbolistas demuestren su valía en un escenario de máxima exigencia.
Entre las noticias alentadoras, el técnico confirmó que Pedro González ‘Pedri’ será titular por primera vez desde su lesión. "Es una buena noticia que pueda estar y ya veremos cuánto puede jugar", comentó el entrenador sobre el centrocampista canario. Asimismo, se refirió al gran momento de Lamine Yamal, a quien calificó como "un jugador excepcional", aunque advirtió que para lograr la hazaña necesitarán "a todos los jugadores enchufados, no solo a él". Flick también recordó el ejemplo del 4-0 conseguido frente al Borussia Dortmund la temporada pasada en competición europea, subrayando que "siempre tienes que creer".
Finalmente, el preparador alemán apeló a la fuerza del estadio y a la comunión con la grada como un elemento decisivo en la búsqueda de la remontada. Para alcanzar la final será necesaria "una conexión perfecta entre el equipo y afición" en el Spotify Camp Nou. "Siempre tienes que creer y además jugamos en casa y todo el mundo en el estadio va a estar apoyándonos. Pero tenemos que jugar muy concentrados y a gran nivel", resumió. Flick confesó que "nunca" se había encontrado en una situación similar, aunque aseguró que "no" le da "miedo". Sobre la posibilidad de utilizar un video motivacional antes del encuentro, optó por mantener la incógnita: "No lo diré, porque es una cuestión privada", sentenció.