Mbappé viajó a Francia para tratar su lesión de rodilla

Mbappé no fue convocado para el duelo ante Getafe y su regreso sigue siendo una incógnita. No se descarta que intente reaparecer en la serie frente al Manchester City.

Kylian Mbappé durante su celebración ante la Real Sociedad
Kylian Mbappé durante su celebración ante la Real Sociedad / FOTO: EFE

En la antesala del duelo que disputará esta noche el Real Madrid ante el Getafe por la liga española, la atención no solo se centra en la obligación de sumar tres puntos para recortar distancias con el líder, el Barcelona, sino también en la incertidumbre que rodea el estado físico de Kylian Mbappé. El delantero francés atraviesa un momento delicado en plena recta decisiva de la temporada, y sus reiteradas ausencias han abierto un debate interno en la Casa Blanca sobre su recuperación y la gestión médica del caso.

De acuerdo con informaciones del diario deportivo Marca, el atacante viajó recientemente a Francia con autorización del club para consultar a especialistas por la persistente molestia en su rodilla izquierda. La dolencia, que se arrastra desde hace más de tres meses, no ha encontrado una solución definitiva pese a los distintos tratamientos aplicados en Madrid. El contexto no es menor: restan aproximadamente cien días para el inicio de la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, un torneo en el que Mbappé aspira a llegar en plenitud como una de las principales figuras de su selección.

Incertidumbre con Kylian Mbappé

La lesión se originó el 7 de diciembre, en un encuentro frente al Celta de Vigo, cuando el delantero abandonó el campo con visibles signos de dolor tras la primera parte y completó el partido con evidentes limitaciones físicas. Desde entonces, su participación ha sido intermitente. Aunque intentó reincorporarse en varias ocasiones, alternó presencias y ausencias sin lograr continuidad. La preocupación aumentó ante la posibilidad de que la afectación no se limite únicamente al ligamento lateral interno, sino que también pudiera involucrar el cruzado posterior, lo que explicaría la prolongación de las molestias.

La cronología de su recuperación refleja cierta irregularidad. Fue convocado ante el Manchester City pocos días después del incidente, aunque no llegó a disputar minutos. Más tarde completó partidos exigentes, como el choque frente al Alavés y un compromiso de Copa del Rey ante el Talavera, en el que buscó mantener su ritmo competitivo. Sin embargo, el 31 de diciembre el club comunicó oficialmente una lesión que lo mantendría entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas. Sorprendió, entonces, su reaparición anticipada el 11 de enero en la final de la Supercopa frente al Barcelona, en un claro intento por aportar en un compromiso determinante.

El actual entrenador, Álvaro Arbeloa, ha insistido en que la prioridad es que el futbolista regrese al ciento por ciento, con plena confianza y sin riesgo de recaídas. No obstante, los tiempos apremian, especialmente con la eliminatoria de octavos de final de la Champions League en el horizonte.

En el entorno del club reconocen que su presencia en el primer duelo es incierta y que sería más factible verlo en el partido de vuelta. Mientras tanto, la situación genera inquietud tanto en el jugador como en la institución, conscientes de que la recuperación total de Mbappé será determinante para las aspiraciones del Real Madrid en una temporada que entra en su fase más exigente.

Foto embed
Kylian Mbappé en uno de los entrenos del Real Madrid - Agencia EFE

