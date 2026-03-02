Messi guía el primer triunfo del Inter Miami en la temporada

El primer triunfo del Inter Miami en la presente temporada de la Major League Soccer llegó con carácter, sufrimiento y el sello inconfundible de Lionel Messi. El conjunto de Florida se impuso por 2-4 en el derbi ante el Orlando City, logrando así su primera victoria del curso tras el tropiezo inicial. En un partido vibrante y cambiante, las ‘Garzas’ demostraron capacidad de reacción para revertir un escenario que parecía adverso desde la primera mitad.
El equipo local se adelantó con dos goles antes del descanso, aprovechando errores en la salida de balón del cuadro miamense y exhibiendo contundencia en los metros finales. La fragilidad defensiva volvió a quedar expuesta en el Inter, que todavía busca equilibrio pese a los refuerzos incorporados durante la pretemporada. La ausencia de referentes en el mediocampo y algunas dudas en la portería facilitaron que Orlando se marchara al intermedio con una ventaja que parecía sólida.
Messi encaminó la victoria
Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata tras la reanudación. Un potente disparo de Mateo Silvetti encendió la chispa y, poco después, Messi firmó un gol de gran factura desde fuera del área para igualar el marcador. Con el control del balón y mayor determinación ofensiva, el Inter cambió la dinámica del encuentro. Aunque Orlando estuvo cerca de recuperar la ventaja con un remate al poste, el impulso anímico ya estaba del lado del vigente campeón.
En el tramo final apareció nuevamente la sociedad liderada por el capitán argentino. Telasco Segovia adelantó a los suyos tras una asistencia de Messi y, cuando el partido agonizaba, el rosarino sentenció con un magistral lanzamiento de falta en el minuto 90. Más allá de las dudas defensivas, el Inter Miami celebró una victoria que refuerza la confianza del grupo y marca el inicio de su defensa del título, en una campaña que comenzó lejos de casa mientras finalizan las obras de su nuevo estadio.