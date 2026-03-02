MLS brinda detalles del All Star Game 2026

La Major League Soccer (MLS) anunció este lunes que la edición 2026 de su tradicional Juego de Estrellas se disputará el próximo 29 de julio en la ciudad de Charlotte. El evento enfrentará nuevamente a un combinado de figuras de la liga norteamericana contra las estrellas de la Liga MX, repitiendo el formato que se ha consolidado en las dos ediciones más recientes. La cita tendrá como escenario el imponente Bank of America Stadium, recinto con capacidad para 75.000 espectadores, que albergará tanto el partido principal como el tradicional concurso de habilidades.
Será la trigésima edición del All-Star de la MLS, un evento que ha evolucionado con el paso de los años. En etapas anteriores, la liga invitó a clubes europeos que se encontraban en plena pretemporada, pero el atractivo del duelo frente a la Liga MX ha generado un mayor interés competitivo y mediático. En 2025, el equipo de la MLS se impuso 3-1 en Texas, mientras que en 2024 la escuadra mexicana ganó con autoridad 4-1 en Ohio, resultados que han intensificado la rivalidad deportiva entre ambas competiciones.
El pasado MLS All Star tuvo momentos polémicos
La última edición también estuvo marcada por la polémica ausencia de Lionel Messi y Jordi Alba, quienes, pese a haber sido convocados, no participaron en el encuentro. La MLS determinó posteriormente imponerles una sanción de un partido con el Inter Miami CF al considerar que su ausencia no estaba debidamente justificada. Este antecedente generó debate sobre la obligatoriedad de participación en un evento que combina espectáculo y competencia.
En cuanto al proceso de selección del equipo de la MLS, doce jugadores son elegidos mediante una votación que involucra a aficionados, futbolistas de la liga y representantes de la prensa. Otros doce son designados directamente por el entrenador del combinado All-Star, mientras que las dos últimas plazas corresponden al comisionado Don Garber. Por su parte, la Liga MX aún no ha detallado cuál será su mecanismo de elección para esta edición, lo que añade expectativa de cara a un evento que promete volver a captar la atención del fútbol en Norteamérica.