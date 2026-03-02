 MLS brinda detalles del All Star Game 2026
Deportes

MLS brinda detalles del All Star Game 2026

El MLS All-Star se disputará en Charlotte tras el Mundial 2026 y enfrentará nuevamente a las figuras de la Liga MX.

Compartir:
MLS brinda detalles del All Star Game 2026 - MLS
MLS brinda detalles del All Star Game 2026 / FOTO: MLS

La Major League Soccer (MLS) anunció este lunes que la edición 2026 de su tradicional Juego de Estrellas se disputará el próximo 29 de julio en la ciudad de Charlotte. El evento enfrentará nuevamente a un combinado de figuras de la liga norteamericana contra las estrellas de la Liga MX, repitiendo el formato que se ha consolidado en las dos ediciones más recientes. La cita tendrá como escenario el imponente Bank of America Stadium, recinto con capacidad para 75.000 espectadores, que albergará tanto el partido principal como el tradicional concurso de habilidades.

Será la trigésima edición del All-Star de la MLS, un evento que ha evolucionado con el paso de los años. En etapas anteriores, la liga invitó a clubes europeos que se encontraban en plena pretemporada, pero el atractivo del duelo frente a la Liga MX ha generado un mayor interés competitivo y mediático. En 2025, el equipo de la MLS se impuso 3-1 en Texas, mientras que en 2024 la escuadra mexicana ganó con autoridad 4-1 en Ohio, resultados que han intensificado la rivalidad deportiva entre ambas competiciones.

El pasado MLS All Star tuvo momentos polémicos

La última edición también estuvo marcada por la polémica ausencia de Lionel Messi y Jordi Alba, quienes, pese a haber sido convocados, no participaron en el encuentro. La MLS determinó posteriormente imponerles una sanción de un partido con el Inter Miami CF al considerar que su ausencia no estaba debidamente justificada. Este antecedente generó debate sobre la obligatoriedad de participación en un evento que combina espectáculo y competencia.

En cuanto al proceso de selección del equipo de la MLS, doce jugadores son elegidos mediante una votación que involucra a aficionados, futbolistas de la liga y representantes de la prensa. Otros doce son designados directamente por el entrenador del combinado All-Star, mientras que las dos últimas plazas corresponden al comisionado Don Garber. Por su parte, la Liga MX aún no ha detallado cuál será su mecanismo de elección para esta edición, lo que añade expectativa de cara a un evento que promete volver a captar la atención del fútbol en Norteamérica.

Foto embed
Lionel Messi y Luis Suárez en un partido de la Major League Soccer - Archivo

En Portada

Arévalo anuncia nuevo Estado de Prevención para fortalecer seguridadt
Nacionales

Arévalo anuncia nuevo Estado de Prevención para fortalecer seguridad

12:35 PM, Mar 02
Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSEt
Nacionales

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSE

11:30 AM, Mar 02
La UE advierte que Guatemala vive momento crítico por elección de autoridades judicialest
Nacionales

La UE advierte que Guatemala vive "momento crítico" por elección de autoridades judiciales

01:05 PM, Mar 02
MLS brinda detalles del All Star Game 2026t
Deportes

MLS brinda detalles del All Star Game 2026

12:46 PM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalEleccionesMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos