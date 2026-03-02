Tottenham expulsa de por vida a hinchas por saludos nazis

El Tottenham Hotspur anunció la expulsión de por vida de tres aficionados que realizaron saludos nazis durante un partido disputado en Alemania frente al Eintracht Frankfurt. El incidente, ocurrido en un encuentro de competición europea, generó una inmediata reacción de las autoridades y derivó en sanciones tanto para el club como para los responsables directos de los hechos. La conducta fue ampliamente condenada por su carácter ofensivo y discriminatorio.
A raíz de lo sucedido, la UEFA impuso una sanción al conjunto londinense que le prohíbe vender entradas a sus aficionados para un próximo partido europeo como visitante. El organismo rector del fútbol europeo dejó claro que la medida busca enviar un mensaje contundente contra cualquier manifestación de odio en los estadios. Asimismo, advirtió que la sanción podría volver a aplicarse en caso de reincidencia.
Tottenham tomó cartas en el asunto
El Tottenham no tardó en pronunciarse oficialmente. En un comunicado, el club señaló que fue informado de las sanciones impuestas por la UEFA tras la "conducta absolutamente aberrante de un pequeño número de personas" en el reciente partido de visitante en Frankfurt. Además, subrayó que colaboró plenamente con la investigación, tanto con la UEFA como con la policía alemana en el momento de los hechos y posteriormente con la Policía Metropolitana de Londres.
En cuanto a las medidas internas, la institución confirmó que los tres individuos fueron identificados y castigados conforme a su Política de Sanciones y Prohibiciones. La decisión fue tajante: expulsión indefinida, equivalente a una prohibición de por vida para asistir a partidos del club. Con esta determinación, el Tottenham busca dejar claro que no tolerará comportamientos que atenten contra la dignidad y los valores que promueve la entidad.
Finalmente, el club reafirmó su postura de rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación. En su mensaje, enfatizó que el comportamiento repugnante de una minoría no representa ni a la institución ni a su afición. Con estas acciones, el Tottenham pretende proteger su imagen y reiterar su compromiso con el respeto, la inclusión y la convivencia en el fútbol europeo.