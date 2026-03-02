 Tottenham expulsa de por vida a hinchas por saludos nazis
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

La UEFA sancionó al Tottenham por actos discriminatorios en Alemania y la entidad londinense vetó de por vida a los tres implicados.

Compartir:
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis - Tottenham Hotspur
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis / FOTO: Tottenham Hotspur

El Tottenham Hotspur anunció la expulsión de por vida de tres aficionados que realizaron saludos nazis durante un partido disputado en Alemania frente al Eintracht Frankfurt. El incidente, ocurrido en un encuentro de competición europea, generó una inmediata reacción de las autoridades y derivó en sanciones tanto para el club como para los responsables directos de los hechos. La conducta fue ampliamente condenada por su carácter ofensivo y discriminatorio.

A raíz de lo sucedido, la UEFA impuso una sanción al conjunto londinense que le prohíbe vender entradas a sus aficionados para un próximo partido europeo como visitante. El organismo rector del fútbol europeo dejó claro que la medida busca enviar un mensaje contundente contra cualquier manifestación de odio en los estadios. Asimismo, advirtió que la sanción podría volver a aplicarse en caso de reincidencia.

Tottenham tomó cartas en el asunto

El Tottenham no tardó en pronunciarse oficialmente. En un comunicado, el club señaló que fue informado de las sanciones impuestas por la UEFA tras la "conducta absolutamente aberrante de un pequeño número de personas" en el reciente partido de visitante en Frankfurt. Además, subrayó que colaboró plenamente con la investigación, tanto con la UEFA como con la policía alemana en el momento de los hechos y posteriormente con la Policía Metropolitana de Londres.

En cuanto a las medidas internas, la institución confirmó que los tres individuos fueron identificados y castigados conforme a su Política de Sanciones y Prohibiciones. La decisión fue tajante: expulsión indefinida, equivalente a una prohibición de por vida para asistir a partidos del club. Con esta determinación, el Tottenham busca dejar claro que no tolerará comportamientos que atenten contra la dignidad y los valores que promueve la entidad.

Finalmente, el club reafirmó su postura de rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación. En su mensaje, enfatizó que el comportamiento repugnante de una minoría no representa ni a la institución ni a su afición. Con estas acciones, el Tottenham pretende proteger su imagen y reiterar su compromiso con el respeto, la inclusión y la convivencia en el fútbol europeo.

En Portada

Un fallecido y un herido tras posible asalto en San Lucas Sacatepéquezt
Nacionales

Un fallecido y un herido tras posible asalto en San Lucas Sacatepéquez

07:40 AM, Mar 02
Tráiler averiado causa congestionamiento en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Tráiler averiado causa congestionamiento en la calzada Aguilar Batres

06:59 AM, Mar 02
Peatón muere atropellado en ruta al Atlánticot
Nacionales

Peatón muere atropellado en ruta al Atlántico

06:28 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos