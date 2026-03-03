 Futbolistas extranjeros logran salir de Irán
Futbolistas extranjeros logran salir de Irán tras horas de tensión

Algunos futbolistas que no lograron encontrar vuelos, tuvieron que recorrer cerca de doce horas por carretera hasta la frontera con Turquía para poder salir de Irán y ponerse a salvo.

Columnas de humo se ven en el centro de Teherán, tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán., EFE
Columnas de humo se ven en el centro de Teherán, tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán. / FOTO: EFE

La incertidumbre vivida en Irán en los últimos días provocó momentos de tensión para varios futbolistas extranjeros que militan en la liga local. Entre ellos, el hispano-marroquí Munir El Haddadi, jugador del Esteghlal, quien confirmó que ya se encuentra "a salvo" en Turquía tras abandonar territorio iraní por carretera. El delantero explicó que, luego de no poder abordar un vuelo desde Teherán debido al cierre del espacio aéreo, su club le facilitó un vehículo para cruzar la frontera terrestre y continuar su trayecto hacia España.

Munir relató que su intención inicial era salir del país por vía aérea, pero fue evacuado del avión antes del despegue. Ante la imposibilidad de viajar en avión, optó por un traslado por carretera que le permitió cruzar la frontera sin mayores contratiempos. Desde Turquía, el exjugador de clubes como Barcelona o Sevilla expresó su tranquilidad y agradeció públicamente los mensajes de apoyo recibidos durante las horas de mayor incertidumbre.

Incertidumbre en Irán

Otro de los futbolistas que logró abandonar Irán fue el guardameta español Antonio Adán, también integrante del Esteghlal, quien consiguió tomar uno de los últimos vuelos disponibles antes del cierre del espacio aéreo. En declaraciones previas, había señalado que tanto Munir como el extremo español Iván Sánchez no pudieron salir en el mismo momento desde el aeropuerto de Teherán cuando intentaban viajar rumbo a Dubái.

Por su parte, Iván Sánchez, actual jugador del Sepahan, también logró regresar a España tras un viaje de aproximadamente doce horas por vía terrestre hasta la frontera con Turquía. El futbolista andaluz confesó que durante el trayecto pudo observar misiles interceptados en el cielo a lo lejos, aunque su mayor preocupación fue la falta de comunicación con su familia debido a la interrupción del servicio de internet. Finalmente, pudo reencontrarse con sus seres queridos y expresó su alivio tras varios momentos de angustia.

Sánchez, quien firmó contrato por dos temporadas con el Sepahan en la Irán Pro League, aseguró que el club colaboró en todo momento para facilitar su salida. Ahora, tanto él como otros jugadores extranjeros permanecen atentos a las decisiones que puedan tomarse en relación con la competición y sus contratos. Mientras tanto, el principal objetivo de todos ha sido garantizar su seguridad y la tranquilidad de sus familias tras una experiencia que difícilmente olvidarán.

Foto embed
Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán - Agencia EFE

