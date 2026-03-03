 Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

"Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente", escribió el brasileño, que se perderá el Mundial por una rotura de ligamento cruzado.

Foto de archivo de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid - EFE
Foto de archivo de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El mundo del fútbol amaneció con una noticia devastadora para el Real Madrid y para la selección de Brasil: el delantero brasileño Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La lesión, confirmada por el club blanco a través de un comunicado oficial, lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, dejándolo fuera de lo que resta de la temporada y del Mundial que se disputará este verano. Un golpe duro no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional para uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó la entidad madrileña. El parte médico no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la lesión, que requiere un largo proceso de recuperación. Esto implica que el atacante no podrá estar presente en los compromisos decisivos del club ni cumplir el sueño de representar a su país en la próxima Copa del Mundo, una cita que comenzará en junio y que tenía marcada como uno de los grandes objetivos de su carrera.

Rodrygo sufrió una grave lesión en el partido ante el Getafe - Agencia EFE

Rodrygo comparte desgarrador mensaje

La noticia resulta aún más amarga si se considera el contexto reciente del futbolista. Rodrygo apenas regresaba a la actividad tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir una sanción derivada de una expulsión en la Liga de Campeones. Este lunes, frente al Getafe, disputó 36 minutos, en lo que parecía ser el inicio de una nueva etapa tras varias semanas de ausencia. Sin embargo, el destino le tenía preparado el obstáculo más complejo de su trayectoria profesional.

El propio jugador compartió un mensaje profundamente emotivo en sus redes sociales, donde dejó al descubierto su dolor y su fortaleza interior. "Uno de los peores días de mi vida, como siempre tuve miedo de esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No se si me lo merezco pero de que me puedo quejar He vivido tantas cosas maravillosas, que tampoco me merecía". Con palabras sinceras, el brasileño expresó la magnitud del golpe anímico que supone perderse tanto el tramo final de la temporada como el Mundial con su selección.

En su reflexión, también dejó claro que no piensa rendirse: "Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo. ¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí. Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios sigue en control de todo". 

