Rodrygo se rompe el ligamento cruzado y se pierde el Mundial

La lesión sufrida por Rodrygo en el partido frente al Getafe fue diagnosticada como rotura del ligamento cruzado anterior y lo deja fuera del curso y del Mundial.

Rodrygo sufrió una grave lesión en el partido ante el Getafe - EFE
Se confirmaron los peores presagios para Rodrygo Goes. El delantero brasileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo deja fuera de lo que resta de la temporada con el Real Madrid y también del próximo Mundial con la Selección de fútbol de Brasil. El futbolista fue sometido a diversas pruebas médicas tras el encuentro ante el Getafe, las cuales confirmaron la gravedad del daño. El diagnóstico supone un golpe durísimo tanto para el jugador como para los equipos a los que representa.

La acción que derivó en la lesión se produjo pocos minutos después de su ingreso al terreno de juego. Rodrygo cayó en la banda tras una jugada desafortunada en la que su rodilla quedó enganchada sobre el césped. Aunque los gestos de dolor fueron evidentes desde el primer instante, el atacante logró continuar hasta el final del partido. Sin embargo, las sensaciones no eran positivas. En el vestuario fue evaluado por los servicios médicos, quienes optaron por realizar estudios más exhaustivos a la mañana siguiente, momento en que se confirmó la rotura del ligamento.

Rodrygo recién se recuperaba de una lesión

El brasileño reaparecía frente al Getafe tras casi un mes de ausencia debido a una tendinitis. Ingresó en el minuto 54 con la intención de aportar frescura y desequilibrio, pero no consiguió romper el sólido planteamiento defensivo del rival. Al término del encuentro, las imágenes mostraron al futbolista llevándose la mano a la rodilla derecha, zona en la que comenzó a notar molestias que terminarían por confirmar la peor noticia posible.

Con esta baja sensible, el conjunto blanco afronta un panorama complicado en ataque. Para el próximo compromiso en Vigo, el técnico solo contará con Vinicius, Gonzalo y Brahim Díaz como delanteros disponibles, ya que Kylian Mbappé continúa lesionado y Mastantuono deberá cumplir sanción tras su expulsión en los minutos finales del último partido. La ausencia de Rodrygo obliga al club a replantear su esquema ofensivo en un tramo decisivo de la campaña, mientras el jugador inicia un largo proceso de recuperación con la mirada puesta en volver más fuerte.

Rodrygo se retira del entrenamiento del Real Madrid - Agencia EFE

