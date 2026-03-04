 Eduardo 'Chacho' Coudet es nuevo técnico de River Plate
Eduardo 'Chacho' Coudet es nuevo técnico de River Plate

Coudet llega al banquillo de River Plate para ocupar la vacante que dejó Marcelo Gallardo.

Eduardo Coudet, nuevo técnico de River Plate - EFE
Eduardo Coudet, nuevo técnico de River Plate / FOTO: Agencia EFE

El argentino Eduardo Coudet es el nuevo director técnico de River Plate, tras confirmarse su salida del Deportivo Alavés. El conjunto español anunció este martes que ambas partes alcanzaron un acuerdo de desvinculación, poniendo fin a una etapa que se extendió por 15 meses en el banquillo albiazul. De esta manera, el "Chacho" regresa al fútbol de su país para asumir uno de los desafíos más exigentes de su carrera.

Coudet había asumido la dirección técnica del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, dirigió un total de 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey. Durante ese período, el balance fue de 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas. Más allá de la irregularidad en los resultados, el club vitoriano agradeció públicamente el trabajo realizado por el entrenador argentino y su cuerpo técnico, deseándoles éxito en sus próximos retos profesionales y personales.

Coudet sustituirá a Gallardo en el banquillo de River Plate

La llegada de Coudet a River Plate marca una nueva etapa para la institución de Núñez, que apuesta por la intensidad y el carácter competitivo que han distinguido al técnico a lo largo de su trayectoria. Con experiencia tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo, el entrenador buscará imprimir su sello en un plantel que siempre está obligado a pelear por títulos a nivel local e internacional.

A través de sus redes sociales, River informó que la presentación oficial de Eduardo Coudet se llevará a cabo este miércoles a las 11:45 (8:15 hora de Guatemala). El acto servirá para dar inicio formal a su ciclo al frente del equipo millonario, en medio de una gran expectativa por parte de la afición, que aguarda con ilusión el comienzo de una nueva era bajo la conducción del estratega argentino.

