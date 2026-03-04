 El Barcelona pierde por lesión a sus dos laterales
Deportes

El Barcelona pierde por lesión a sus dos laterales

Jules Koundé y Alejandro Balde salieron lesionados ante el Atlético y se perderán partidos clave de LaLiga y la eliminatoria ante el Newcastle por la Champions League

Jules Koundé salió lesionado en el partido ante el Atlético de Madrid - EFE
Jules Koundé salió lesionado en el partido ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona afronta un nuevo contratiempo en un momento decisivo de la temporada. Los laterales Alejandro Balde y Jules Koundé estarán aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego tras lesionarse durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Ambas bajas suponen un golpe sensible para el esquema defensivo del conjunto azulgrana, que pierde profundidad y velocidad en las bandas en plena lucha por los objetivos domésticos y europeos.

Según el parte médico facilitado por el club, Balde sufre una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda, confirmada tras las pruebas realizadas este miércoles. El tiempo estimado de recuperación es de cuatro semanas. En el caso de Koundé, el internacional francés presenta una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la misma pierna, lo que le mantendrá alejado de la competición entre cuatro y cinco semanas. La coincidencia de ambas lesiones en una zona muscular tan delicada obliga al cuerpo técnico a replantear las alternativas defensivas para las próximas jornadas.

Barcelona pierde a dos elementos titulares

Estas ausencias implican que los dos defensores se perderán, como mínimo, cinco compromisos importantes: los encuentros de LaLiga ante Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano, además de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle. Se trata de partidos de alta exigencia competitiva, en los que el Barcelona necesitará encontrar soluciones internas para sostener su rendimiento y mantener vivas sus aspiraciones en ambas competiciones.

Balde y Koundé se suman así a una lista de lesionados en la que también figuran Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, lo que complica aún más el panorama para el técnico azulgrana. No obstante, hay una noticia alentadora: se espera que Robert Lewandowski, ausente en el duelo copero por una fractura orbital sufrida ante el Villarreal, pueda reaparecer en el próximo compromiso en San Mamés. El Barcelona, obligado a sobreponerse a la adversidad, deberá demostrar la fortaleza de su plantilla en un tramo crucial del curso.

