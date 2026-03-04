Norchad Omier hace historia: primer nicaragüense en la NBA

El baloncesto nicaragüense vivió un momento histórico este lunes con el debut de Norchad Omier en la NBA. El ala-pívot de 2,05 metros, nacido en Bluefields en 2001, disputó sus primeros minutos con los Los Angeles Clippers y se convirtió en el primer nicaragüense en jugar en la liga estadounidense. Aunque permaneció en cancha durante 2:51 minutos y no logró anotar, capturó su primer rebote, dejando una huella simbólica para su país y pasando a formar parte del grupo de jugadores latinoamericanos que han competido en la considerada mejor liga de baloncesto del mundo.
El pasado febrero, Omier firmó un contrato dual con la franquicia angelina, lo que le permitirá alternar participaciones entre el primer equipo y su filial en la G-League, los San Diego Clippers. Este paso representa un avance significativo en su carrera a los 24 años, especialmente después de no haber sido seleccionado en el draft de 2025. A pesar de mostrar un rendimiento prometedor en la liga de verano con los Cleveland Cavaliers, no consiguió un contrato garantizado y continuó su desarrollo en la G-League antes de recibir la oportunidad definitiva en Los Ángeles.
Día histórico para el deporte nicaragüense
Formado en el baloncesto universitario estadounidense, inició su trayectoria en los Arkansas State Red Wolves, donde fue distinguido como el "Freshman del Año" de la Sun Belt Conference en su primera temporada y posteriormente como el Jugador del Año de la conferencia. Más tarde defendió los colores de los Miami Hurricanes y cerró su etapa universitaria con Baylor Bears en 2025, consolidándose como uno de los prospectos más interesantes surgidos de Nicaragua.
En el ámbito internacional, Omier ya había dado muestras de su potencial durante la FIBA AmeriCup disputada en Managua, donde promedió números sobresalientes y asumió el liderazgo de la selección nacional. Aunque Nicaragua no logró avanzar de la fase de grupos, su rendimiento lo confirmó como la principal figura del baloncesto del país para los próximos años. Ahora, con su llegada a la NBA, no solo abre una nueva etapa en su carrera profesional, sino que también inspira a toda una generación de jóvenes nicaragüenses que sueñan con seguir sus pasos.