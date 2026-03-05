 Copa Sudamericana: El Olimpia-Trinidense dejó 76 capturados
Durante los controles en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco fueron conducidos 25 menores de 18 años, uno de ellos con 48 paquetes de cocaína.

76 arrestados en Paraguay en un partido de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Trinidense / FOTO: EFE y Policía

Al menos 76 personas, entre ellas 25 menores de edad, fueron arrestadas por distintas causas en Asunción, la capital de Paraguay, durante el operativo de seguridad por el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana en el que Olimpia se impuso por 1-0 a Sportivo Trinidense, informó este jueves la Policía Nacional.

Durante los controles en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco fueron detenidos 25 menores de 18 años, uno de ellos un joven que portaba unos 48 paquetes de cocaína y otros que intentaron entrar en el recinto deportivo sin la compañía de un familiar adulto.

Otras 25 personas fueron detenidas al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pero fueron liberadas tras la conclusión del encuentro. Además, la Policía retuvo a 26 aparcacoches.

El Olimpia del argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, actual líder del torneo Apertura de Paraguay, ratificó su buen momento al superar al "Triki" en un encuentro en el que el atacante Rubén Lezcano marcó el único gol.

Los operativos policiales se mantendrán este jueves, cuando está previsto el duelo entre Nacional y Recoleta en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Capturdos en operativo previo al ortivo Trinidense - Olimpia - Dirección de Policía de Asunción

Olimpia a fase de grupos

El Olimpia avanzó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras ganar por 0-1 al Sportivo Trinidense, gracias al gol del atacante Rubén Lezcano y a las oportunas intervenciones del guardameta Gastón Olveira, que ahogó todas las ocasiones del ‘Triki’.

Lezcano, que venía de debutar con gol por la liga paraguaya, anotó la única diana de la noche al aprovechar, a los 35 minutos, un defectuoso despeje que dejó la bola en sus pies, y que supo enviar al fondo de las redes con un potente remate rasante de pierna izquierda.

El tanto revalidó las expectativas del ‘Decano’ en el jugador de 22 años y fue un premio al esfuerzo de un Olimpia que dictó el ritmo del juego desde el inicio.

*Información EFE.

