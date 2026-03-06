 Comunicaciones defenderá liderato en fecha 12, Clausura 2026
Deportes

Comunicaciones defenderá liderato en inicio de segunda vuelta

Solo Cobán Imperial le podrá arrebatar la primera casilla al "Crema" de Comunicaciones.

Comunicaciones es el actual líder del Torneo Clausura 2026
Comunicaciones es el actual líder del Torneo Clausura 2026 / FOTO: @CremasOficial

El arranque de la segunda vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional tendrá como gran atractivo la primera defensa del liderato para Comunicaciones, que hoy en día ya respira tranquilamente del tema del descenso, pero que no debe tropezar para no complicarse más en ese sentido cuando ya restan solamente 11 fechas para el final de la fase regular.

Comunicaciones, que se adueñó del liderato tras el triunfo ante Malacateco 3-2 y el empate 1-1 entre Cobán Imperial y Xelajú, cierra la fecha 12 el domingo 8 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso ante Achuapa.

Inicio de la segunda vuelta

El primer partido de la fecha 12 será este sábado a las 15:00 horas cuando Deportivo Mixco reciba a Deportivo Guastatoya en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los del "Pecho Amarillo" buscan sumar nuevamente puntos de visita y mantener una leve ventaja a la zona del descenso, la cual pertenece a Marquense y Atlético Mictlán.

Ese día, a las 20:00 horas Marquense recibe a Malacateco en el "Clásico de la Amistad", el cual servirá para que los "Leones Amarillos del Occidente" puedan tener el debut de su nuevo entrenador, el mexicano Omar Arellano, quien hoy fue presentado como nuevo entrenador, tras la destitución del miércoles de Leonel Noriega.

Jornada dominical

Aurora ante Xelajú a las 11:00 horas en Amatitlán, Mictlán vs. Municipal a las 15:00 horas en Jutiapa, Antigua frente a Cobán Imperial a las 18:00 horas en Antigua Guatemala y Comunicaciones vs. Achuapa a las 20:00 horas en zona 6 de la capital es la cartelera deportiva que se tendrá el domingo 8 de marzo.

Lo atractivo de esta décimo segunda fecha, es que Comunicaciones deberá defender el liderato únicamente ante Cobán Imperial.

En un segundo plano, Xelajú y Municipal, ambos con 18 unidades, buscan ganar sus respectivos partidos para no perder paso a Cobán Imperial y Comunicaciones.   

