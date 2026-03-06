 Ivana Knoll cautiva con su sensualidad para el Mundial 2026
El Mundial de la FIFA Qatar 2022 no solo fue escenario de grandes encuentros futbolísticos, también marcó el salto a la fama internacional de Ivana Knoll, la modelo croata que desafió los códigos de vestimenta impuestos por el país anfitrión.

A más de tres años de aquel torneo, su nombre sigue generando interés y curiosidad en las redes sociales y entre aficionados de todo el mundo.

En pleno desarrollo del torneo, Ivana Knoll acaparó miradas al lucir atuendos que rompían con las estrictas normas locales respecto a la ropa femenina en público.

Las reglas de Qatar prohibían mostrar el abdomen, los hombros, las rodillas o el escote, pero la ex Miss Croacia apostó por prendas ajustadas, tops cortos y los colores de la bandera croata con total confianza.

Foto embed
Ivana Knoll - Instagram

Su presencia era habitual en los partidos de la selección de Croacia frente a rivales como Marruecos, Bélgica, Canadá, Japón, Brasil y Argentina, y la expectativa por verla en las tribunas crecía a cada encuentro.

El impacto mediático de Ivana Knoll no se limitó a los estadios, sino que se trasladó rápidamente a plataformas digitales. Su perfil de Instagram experimentó un crecimiento explosivo, sumando millones de seguidores de todas partes del planeta.

Ahí, la modelo compartía imágenes y mensajes sobre su pasión por el fútbol, su estilo de vida y su apoyo incondicional al equipo croata, lo que la convirtió en una figura muy buscada tanto por fanáticos como por la prensa internacional.

Una nueva etapa lejos del fútbol

Tras la euforia de Qatar 2022, Ivana Knoll dejó atrás, en parte, la exposición mediática vinculada exclusivamente al fútbol y comenzó a explorar nuevas facetas profesionales que sorprendieron a quienes la seguían por su irrupción en el Mundial.

Aunque se mantiene activa en las redes y no ha abandonado el modelaje, recientemente la modelo croata apostó por la música al iniciar carrera como DJ.

Esta incursión en el mundo de la música la ha llevado a presentarse en importantes eventos alrededor del mundo, manteniendo la atención de sus seguidores y expandiendo su perfil profesional.

Hoy, Ivana Knoll combina dos universos: el del modelaje, que le procuró notoriedad en el pasado, y el de la música electrónica, consolidándose como una figura polifacética en el ambiente del entretenimiento global.

Su actividad en Instagram sigue creciendo y acumula más de dos millones 850 mil seguidores, quienes la acompañan en cada nuevo desafío.

Lo que viene para "la novia del Mundial"

El futuro inmediato de Ivana Knoll mantiene intrigados a muchos de sus seguidores, especialmente a los aficionados al fútbol. 

Existe gran expectativa sobre si Ivana volverá a ser protagonista en las gradas durante los próximos compromisos de la selección croata, especialmente si el equipo consigue su clasificación al Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Muchos se preguntan si su presencia en los estadios volverá a causar el mismo furor mediático que en 2022, pero por ahora solo queda esperar si decidirá apoyar nuevamente a Croacia desde las tribunas con su estilo inconfundible.

Ivana Knoll se mantiene vigente en la conversación pública gracias a su capacidad para reinventarse y cautivar a nuevas audiencias, demostrando que su popularidad no dependía únicamente de su paso por Qatar, sino de una versatilidad profesional que sigue dando de qué hablar.

