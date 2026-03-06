 Real Madrid derrota a Celta de Vigo en fecha 27 de La Liga
Deportes

Real Madrid derrota a Celta de Vigo en el último suspiro

El futbolista uruguayo Fede Valverde da triunfo al cuadro madridista en su 124 aniversario de fundación.

Fede Valverde da triunfo al Real Madrid en su 124 aniversario
Fede Valverde da triunfo al Real Madrid en su 124 aniversario / FOTO: EFE

La infección bucal que sufre Eduardo Camavinga, por la que aún no ha podido ser intervenido de una muela, impidió al centrocampista francés viajar a Vigo, para el encuentro del Real Madrid ante el Celta de la jornada 27 de La Liga, que encaró con diez bajas, siete canteranos citados y el regreso a la lista de Raúl Asencio.

Celta y Real Madrid empataban 1-1 al descanso del partido que disputan este viernes en Balaídos, donde el francés Aurelien Tchouaméni adelantó al equipo blanco y Borja Iglesias empató para los celestes, que pudieron culminar su remontada en el último suspiro del primer acto, pero el meta belga Thibaut Courtois sacó el remate de Williot Swedberg.

Buena versión del Madrid hasta el gol del empate. Luego, acabó sufriendo la primera mitad. Apareció Courtois para evitar el segundo de un Celta que fue de menos a más y que sabía podía hacer mucho daño.

Triunfo dramático del Real Madrid en Balaídos 

Para el segundo tiempo, minuto 70, el Celta de Vigo se salvó de que le marcaran un penalti por la mano de Ferran Jutglà, pero antes había existido una falta por parte de un jugador madridista.

Cuando se jugaba el 88, el Real Madrid se salvaba luego de que Iago Aspas estrellara una pelota en el metal. 

El final en Balaídos fue dramático. Se jugaba el minuto 90+5 y el uruguayo Fede Valverde anotó el agónico 1-2 para darle el triunfo a los de Álvaro Arbeloa. 

El Real Madrid dejó atrás las dos últimas derrotas por La Liga : 2-1 ante Osasuna y 0-1 ante Getafe. Este viernes venció 1-2 al Celta de Vigo en condición de visitante. 

Los de Álvaro Arbeloa siguen de sublíderes con 63 puntos, y ahora quedan a una unidad del Barcelona, que juega este sábado ante Athletic Club y puede pasar de 64 a 67.  

Siguiente presentación de Real Madrid el miércoles 11 de marzo ante Manchester City y el sábado 14 ante Elche. 

Las bajas que tuvo el Real Madrid

  • Por lesión: David Alaba, Éder Militao, Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé
  • Por sanción: Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
La Liga: Celta de Vigo vs. Real Madrid | EFE

