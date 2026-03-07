Cristiano Ronaldo completará recuperación en España

Cristiano Ronaldo, goleador internacional portugués del Al Nassr saudí, recibirá "tratamiento" de su lesión muscular en España para "completar su recuperación", según confirmó su entrenador, Jorge Jesus, que explicó que el atacante no puede jugar el partido de este sábado contra el Neom ni el "siguiente".
"Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas, se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España para recibir tratamiento, igual que hicimos con Aymeric Laporte y Sami Al-Najei esta temporada", expuso el técnico, según informó el club de Arabia Saudí.
Según declaró el entrenador, el equipo médico del Al Nassr especificó que Cristiano Ronaldo "no podrá participar en el partido de este sábado ni en el siguiente", por lo que se ha trasladado a España "para completar su recuperación".
Cristiano Ronaldo fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.
Opciones para sustituir a Ronaldo
Jorge Jesus afirmó que tiene "varias opciones" para "compensar" la baja de Cristiano Ronaldo, aunque no reveló su elección.
Una de ellas podría ser Abdullah Al-Hamdan, que, según el técnico, "ha mostrado un buen nivel en los partidos en los que ha jugado, marcó goles y también aporta defensivamente".
"Es una buena opción y tenemos otras alternativas", añadió sobre el atacante, al que calificó como "un gran fichaje".
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.
*Información EFE.