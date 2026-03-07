 Demandan a Neymar por presunta explotación laboral
Deportes

Demandan a Neymar por presunta explotación laboral

Una excocinera denunció a Neymar Jr. por supuestas jornadas laborales excesivas y daños físicos; reclama una fuerte suma de dinero por indemnización, horas extras y gastos médicos.

Compartir:
Neymar en actividad con el Santos FC en el Brasileirao - Santos FC
Neymar en actividad con el Santos FC en el Brasileirao / FOTO: Santos FC

Una nueva polémica rodea al futbolista brasileño Neymar Jr., quien enfrenta una demanda laboral presentada por una exempleada doméstica que trabajó como cocinera en su residencia de Mangaratiba, en Río de Janeiro. El caso ha generado atención mediática en Brasil, ya que pone en cuestión las condiciones laborales dentro del entorno privado del jugador en un año especialmente sensible para el fútbol internacional, marcado por la expectativa de un nuevo Mundial.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Regional de Trabajo de la 1ª Región y reclama una compensación cercana a los 50.000 dólares. Según la denuncia, la extrabajadora solicita el pago de indemnización por despido, horas extras no reconocidas, daños morales y la cobertura de gastos médicos derivados de las supuestas consecuencias físicas que habría sufrido durante su tiempo de trabajo. Además, pide que se considere una pensión para cubrir las secuelas de salud que asegura haber desarrollado a raíz de las exigencias laborales.

Neymar no se ha pronunciado

De acuerdo con el documento judicial citado por el medio brasileño Metrópoles, la mujer había sido contratada para cumplir un horario de 7:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 los viernes. Sin embargo, sostiene que en la práctica debía extender sus jornadas hasta las 23:00 horas e incluso hasta la medianoche en algunas ocasiones. También afirma que los fines de semana, particularmente los domingos, debía trabajar para atender reuniones y eventos en la residencia del futbolista.

Los abogados de la denunciante aseguran que las tareas requerían un esfuerzo físico considerable. Entre las labores mencionadas se encuentran el traslado constante de piezas de carne de aproximadamente diez kilos, la supervisión de refrigeradores y el manejo de compras de supermercado, incluyendo su carga y descarga. Según la cocinera, estas actividades provocaron problemas de espalda e inflamación en la cadera, condiciones que, afirma, están respaldadas por evaluaciones y consultas médicas realizadas durante el periodo en que estuvo empleada.

La denuncia también incluye a la empresa tercerizada encargada de gestionar su contratación, por lo que tanto el futbolista como la compañía aparecen como demandados en el proceso. La trabajadora asegura que durante su empleo, entre julio de 2025 y febrero de 2026, llegó a preparar alimentos para eventos con más de 150 personas. Hasta el momento, ni Neymar ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso, que ahora queda en manos de la justicia brasileña para determinar si existieron irregularidades laborales y si corresponde una compensación económica para la extrabajadora.

Foto embed
Neymar celebra el gol que saca al Santos FC de la zona de descenso - Santos FC

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos