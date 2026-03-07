Demandan a Neymar por presunta explotación laboral

Una nueva polémica rodea al futbolista brasileño Neymar Jr., quien enfrenta una demanda laboral presentada por una exempleada doméstica que trabajó como cocinera en su residencia de Mangaratiba, en Río de Janeiro. El caso ha generado atención mediática en Brasil, ya que pone en cuestión las condiciones laborales dentro del entorno privado del jugador en un año especialmente sensible para el fútbol internacional, marcado por la expectativa de un nuevo Mundial.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Regional de Trabajo de la 1ª Región y reclama una compensación cercana a los 50.000 dólares. Según la denuncia, la extrabajadora solicita el pago de indemnización por despido, horas extras no reconocidas, daños morales y la cobertura de gastos médicos derivados de las supuestas consecuencias físicas que habría sufrido durante su tiempo de trabajo. Además, pide que se considere una pensión para cubrir las secuelas de salud que asegura haber desarrollado a raíz de las exigencias laborales.
Neymar no se ha pronunciado
De acuerdo con el documento judicial citado por el medio brasileño Metrópoles, la mujer había sido contratada para cumplir un horario de 7:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 los viernes. Sin embargo, sostiene que en la práctica debía extender sus jornadas hasta las 23:00 horas e incluso hasta la medianoche en algunas ocasiones. También afirma que los fines de semana, particularmente los domingos, debía trabajar para atender reuniones y eventos en la residencia del futbolista.
Los abogados de la denunciante aseguran que las tareas requerían un esfuerzo físico considerable. Entre las labores mencionadas se encuentran el traslado constante de piezas de carne de aproximadamente diez kilos, la supervisión de refrigeradores y el manejo de compras de supermercado, incluyendo su carga y descarga. Según la cocinera, estas actividades provocaron problemas de espalda e inflamación en la cadera, condiciones que, afirma, están respaldadas por evaluaciones y consultas médicas realizadas durante el periodo en que estuvo empleada.
La denuncia también incluye a la empresa tercerizada encargada de gestionar su contratación, por lo que tanto el futbolista como la compañía aparecen como demandados en el proceso. La trabajadora asegura que durante su empleo, entre julio de 2025 y febrero de 2026, llegó a preparar alimentos para eventos con más de 150 personas. Hasta el momento, ni Neymar ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre el caso, que ahora queda en manos de la justicia brasileña para determinar si existieron irregularidades laborales y si corresponde una compensación económica para la extrabajadora.