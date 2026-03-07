El uruguayo Diego Casas da triunfo agónico a Marquense

En el estadio Marquesa de la Ensenada, el Deportivo Marquense recibió a Deportivo Malacateco en una edición más del llamado "Clásico de la Amistad", en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y en el cual, los "Leones Amarillos del Occidente" cerraban una semana complicada que llevó a la junta directiva a despedir a Leonel Noriega y contratar al mexicano Omar Arellano, aunque después de eso, todos los integrantes renunciaron y entregaron el equipo a la Municipalidad.
Marquense necesitaba y estaba obligado a ganar y no dejar escapar más puntos de local, así como lo hizo en la fecha anterior cuando igualaron 2-2 ante Deportivo Guastatoya.
Ya en los detalles del partido de esta noche, al minuto 3, Marvin Ceballos se resintió de una lesión, pero continúo en el partido, aunque su aporte ya no era al ritmo del partido y a los 11 minutos decidió pedir su cambio ya que era imposible para él continuar en el juego. Miguel Escobar sustituyó al lesionado mundialista.
Al 35, el ingresado Escobar fallaba una oportunidad de gol al rematar a la humanidad del portero Miguel Jiménez.
Casi en el cierre del partido, Diego Casas hace un sombrerito al portero Jiménez, y cuando el esférico llevaba dirección de gol, un defensor visitante sacó de cabeza el peligro y el partido se iba al descanso empatado a cero goles.
Victoria agónica
Para la segunda mitad, Walter Adolfo López, el preparador de porteros de Marquense, quien salió como técnico para este duelo, hacía la segunda variante: Salía Josué Cano e ingresó José Joj.
Para la etapa de complemento, Miguel Jiménez seguía buscando el gol con un remate que fue fácil para el meta visitante al 52. Pero en el 58, Dylan Flores sorprendía con un potente remate que fue directo a las manos del meta M. Jiménez.
Al 66, José Ochoa se perdió la oportunidad más clara del partido. Tras robar el esférico en tres cuartos de cancha por la banda derecha, se enfiló hacia el arco y en el mano a mano con Javier Colli, decidió hacer un centro al punto penalti donde no había nadie de su equipo, solo un defensor de los locales, quien sacó el peligro del arco de los "Leones". Un error monumental en la decisión de Ochoa de no querer rematar a gol.
Cuando se jugaba la recta final del partido, un tiro de esquina al 86 le permitió al goleador del Clausura 2026 hace una anotación de vale tres puntos. Diego Casas fue el héroe de la noche en San Marcos tras el gol agónico que da nuevamente esperanza a los "Leones Amarillos del Occidente" en lograr la permanencia en Liga Nacional.
En la fecha 13, Malacateco recibe a Mixco el siguiente sábado y Achuapa es anfitrión de Marquense el domingo en Jutiapa.
Por el momento, los "Leones Amarillos del Occidente" del Deportivo Marquense no logran salir de la zona del descenso por diferencia de goles, ya que igualó los 35 puntos de Deportivo Guastatoya, pero deben esperar los resultados de Mictlán, que juega este domingo ante Municipal y que aún tienen pendiente un juego ante Aurora.