 Laporta critica al Madrid tras su victoria ante el Celta
Deportes

Joan Laporta critica al Madrid tras su victoria ante el Celta

"Cuando están en dificultades, tienen ayudas arbitrales", aseguró el candidato a la presidencia del Barça en una conferencia de prensa reciente.

Compartir:
Joan Laporta en una conferencia de prensa previo a las elecciones del Barça - EFE
Joan Laporta en una conferencia de prensa previo a las elecciones del Barça / FOTO: Agencia EFE

El expresidente del FC Barcelona y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, volvió a encender la polémica este sábado con duras declaraciones dirigidas al Real Madrid. El dirigente azulgrana aseguró que al conjunto blanco "siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales", en referencia a la reciente victoria madridista ante el RC Celta de Vigo en Balaídos. El partido se resolvió con un gol del mediocampista uruguayo Federico Valverde en el minuto 94, una acción que Laporta considera polémica por una posible falta previa no señalada.

Durante sus declaraciones a los medios, Laporta detalló la jugada que generó su inconformidad. "Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR debería haber entrado, como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", afirmó el dirigente, comparando la situación con una acción anterior que perjudicó al conjunto catalán.

Laporta duro contra el Real Madrid en su campaña para la reeleción

El candidato a la presidencia del club azulgrana insistió en su postura crítica hacia el arbitraje en relación con el equipo merengue. "Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte", aseguró Laporta, reforzando su narrativa de que las decisiones arbitrales suelen favorecer al conjunto blanco en momentos clave.

Las declaraciones del dirigente se produjeron tras un acto de campaña celebrado en el Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, donde defendió la gestión que ha realizado al frente del club durante los últimos años. Laporta destacó que la entidad ha experimentado una profunda transformación desde su llegada. "De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra", expresó.

Durante el mismo evento, Laporta también dedicó palabras a su principal rival en las elecciones, el empresario Víctor Font. El candidato calificó a su adversario y a su equipo como "tecnócratas" y defendió su visión de liderazgo en el club. En ese sentido, remarcó que el FC Barcelona no puede ser dirigido "desde un ordenador", insistiendo en que la gestión del club requiere experiencia directa y conocimiento profundo de la institución.

Foto embed
Joan Laporta recibe apoyo de los socios del Barcelona durante su gestión - EFE

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos