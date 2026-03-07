Laporta critica al Madrid tras su victoria ante el Celta

El expresidente del FC Barcelona y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, volvió a encender la polémica este sábado con duras declaraciones dirigidas al Real Madrid. El dirigente azulgrana aseguró que al conjunto blanco "siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales", en referencia a la reciente victoria madridista ante el RC Celta de Vigo en Balaídos. El partido se resolvió con un gol del mediocampista uruguayo Federico Valverde en el minuto 94, una acción que Laporta considera polémica por una posible falta previa no señalada.
Durante sus declaraciones a los medios, Laporta detalló la jugada que generó su inconformidad. "Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR debería haber entrado, como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", afirmó el dirigente, comparando la situación con una acción anterior que perjudicó al conjunto catalán.
Laporta duro contra el Real Madrid en su campaña para la reeleción
El candidato a la presidencia del club azulgrana insistió en su postura crítica hacia el arbitraje en relación con el equipo merengue. "Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte", aseguró Laporta, reforzando su narrativa de que las decisiones arbitrales suelen favorecer al conjunto blanco en momentos clave.
Las declaraciones del dirigente se produjeron tras un acto de campaña celebrado en el Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, donde defendió la gestión que ha realizado al frente del club durante los últimos años. Laporta destacó que la entidad ha experimentado una profunda transformación desde su llegada. "De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra", expresó.
Durante el mismo evento, Laporta también dedicó palabras a su principal rival en las elecciones, el empresario Víctor Font. El candidato calificó a su adversario y a su equipo como "tecnócratas" y defendió su visión de liderazgo en el club. En ese sentido, remarcó que el FC Barcelona no puede ser dirigido "desde un ordenador", insistiendo en que la gestión del club requiere experiencia directa y conocimiento profundo de la institución.