Comunicaciones vence a Achuapa y sigue de líder

Comunicaciones cerró esta noche en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional ante Deportivo Achuapa, donde estaba en juego su continuidad como líder de la competencia.
Previo al duelo ante Comunicaciones, el cuadro de Cobán Imperial había rescatado un empate ante el bicampeón Antigua G. F. C. en Antigua Guatemala. Tras ir perdiendo 2-0, los cobaneros igualaron con goles de Juan Winter (80) y Janderson Pereira (90+1) desde el punto penalti. Ese marcador hacía que Comunicaciones cayera al segundo lugar momentáneamente.
El partido era vital. Comunicaciones necesitaba sí o sí ganar para mantenerse en líder solitario. El empate también le daba la primera posición, pero compartida con Cobán Imperial.
Mientras Comunicaciones tomaba protagonismo y empezaba a controlar el partido, Achuapa permanecía replegado y esperando el momento para atacar y hacerle daño al equipo de Marco Antonio Figueroa.
Comunicaciones tuvo las mejores chances de gol, pero el mismo no llegaba Dentro del armado blanco, esta noche sobresalió Samuel Camacho, un juvenil de 17 años que no se achicó ante Achuapa, pero también apariciones de Dairon Reyes daban seguridad al cuadro local.
La personalidad de Stheven Robles también se imponía dentro del terreno de juego, y el partido era controlado por Comunicaciones. Fredy Pérez también hacía su aporte y el duelo seguía igualado a cero.
Victoria merecida
En la recta final del primer tiempo (43), un tiro libre que ejecutó Dairon Reyes permitió que el jugador cubano marcara un golazo donde ni la barrera, ni el portero Eder Cabezas pudo hacer algo para evitar la caída del arco achuapaneco.
El gol venía a poner justicia deportiva en el compromiso que se celebrará en el estadio Cementos Progreso: Ganaba Comunicaciones y seguía de líder del Torneo Clausura 2026. Además, sacaba ventaja de 10 puntos sobre los puestos del descenso y prácticamente se despedía de esa lucha.
Dairon Reyes escribiría al minuto 53 su doblete en el partido y con ello una felicidad total se percibió en el estadio cementero ya que Comunicaciones ganaba bien su respectivo partido y empezaba a sacar 10 puntos sobre la zona del descenso, situación que ahora hace que se enfoque en el título del futbol guatemalteco. Actualmente es líder en solitario.
La noche la cerró Gael Sandoval y William Omar Duarte con goles al 76 y 84, respectivamente, y con ello, el "Albo" firmaba goleada este domingo 8 de marzo de 2026 en el estadio Cementos Progreso.
Ganó Comunicaciones y lo hizo en su casa, y por segunda semana estará en la cima del futbol guatemalteco. La siguiente participación del "Albo" será el domingo 15 de marzo cuando visite a Cobán Imperial a las 11:00 horas. Los "Cebolleros" también jugarán ese día en casa a las 15:00 horas ante Marquense.