 Darwin Lom aporta otro gol al Club The Strongest
Deportes

Torneo Repechaje de Verano: Darwin Lom aporta otro gol al The Strongest

El jugador guatemalteco es parte de la fase de cuartos de final del Torneo Repechaje de Verano de Bolivia.

Darwin Lom con The Strongest de Bolivia
Darwin Lom con The Strongest de Bolivia / FOTO: Instagram de Daniel M Canaza

Club The Strongest donde milita el guatemalteco Darwin Lom se impuso este domingo 8 de marzo en condición de visitante (2-3) a Oriente Petrolero por los cuartos de final del Torneo Repechaje de Verano. El partido se disputó en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera de Santa Cruz.

Con goles de Darwin Lom, Víctor Ábrego y Carlos Ventura, el "Tigre" sacó una mínima ventaja de cara a la revancha en La Paz. Kevin Soni y Marcelo Martins, que ingresaron en la segunda parte, anotaron los goles del Refinero, ambos de penal.

Si bien el Club The Strongest impuso su juego, la victoria le costó más de la cuenta ante un rival que jugó con un futbolista menos por la expulsión de Dico Roca en la primera parte.

Darwin Lom marca triplete con el Club The Strongest

El equipo del guatemalteco logró ante Nacional Potosí su clasificación a cuartos de final del Torneo de Repechaje de Verano 2026.

Los goles

Club The Strongest abrió el marcador con el tanto del guatemalteco Darwin Lom para el 0-1, pero el empate llegó poco después gracias al camerunés Kevin Soni (1-1). Más tarde, Víctor Abrego volvió a adelantar al "Tigre" con el 1-2.

En el segundo tiempo ingresó Marcelo Martins, quien se convirtió en protagonista al anotar de penal el 2-2 parcial para Oriente. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Carlos Ventura marcó el 2-3 definitivo y pidió perdón por su pasado con el cuadro verdolaga.

En los minutos finales, Oriente arrinconó a The Strongest buscando el empate, pero el conjunto paceño se defendió con firmeza.

El partido cobró gran expectativa por la participación de Marcelo Martins y su posible retorno a la Selección Boliviana. El "Flecheiro" ingresó en la segunda parte y marcó su segundo gol desde su vuelta a Oriente, también desde el punto penal.

La serie de cuartos de final se definirá el próximo miércoles 11 de marzo. 

Es de recordar que Darwin Lom marcó un triplete en la fase de los octavos de final, cuando el The Strongest se enfrentó al Nacional Potosí. 

