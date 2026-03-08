 Temporada 2026 de la Formula 1 inició con triunfo de Russell
Deportes

La temporada 2026 de la Formula 1 inició con triunfo de George Russell

George Russell se llevó la victoria en el GP de Australia tras imponerse en una carrera intensa y estratégica. Antonelli fue segundo y Leclerc completó el podio en Albert Park.

George Russell ganó el primer GP de la temporada 2026 de la F1 / FOTO: Agencia EFE

El británico George Russell comenzó la temporada de Fórmula 1 con una victoria contundente al imponerse en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito urbano de Albert Park. El piloto de Mercedes confirmó los pronósticos que lo colocaban como uno de los favoritos y terminó liderando una carrera intensa, marcada por múltiples adelantamientos y estrategias cambiantes. Ferrari llegó a ilusionar en las primeras vueltas cuando el monegasco Charles Leclerc tomó el liderato tras una gran salida, pero finalmente debió conformarse con el tercer lugar. El segundo puesto fue para el joven italiano Kimi Antonelli, quien completó un destacado doblete para la escudería alemana.

El inicio de la carrera dejó varias sorpresas. Ferrari mostró un ritmo explosivo en la salida y Leclerc logró colocarse primero desde la primera vuelta, mientras Lewis Hamilton se mantenía cerca en la pelea por el podio. Sin embargo, Russell no tardó en responder y comenzó un intercambio constante de posiciones con el piloto monegasco. Este duelo, combinado con la gestión de energía y las estrategias de neumáticos, convirtió el primer tramo de la carrera en uno de los más dinámicos del día.

Russell inicia con pie derecho la nueva temporada de la Formula 1

La competencia también estuvo marcada por incidentes y abandonos. El piloto local Oscar Piastri ni siquiera pudo tomar la salida tras sufrir un choque durante la vuelta de formación, lo que supuso una gran decepción para los aficionados australianos. Más tarde se produjeron otros abandonos importantes, como los del francés Isack Hadjar y el alemán Nico Hülkenberg, lo que provocó varios periodos de Virtual Safety Car que alteraron las estrategias de los equipos.

En la zona media del pelotón se produjeron algunas actuaciones destacadas. El brasileño Gabriel Bortoleto sorprendió al terminar noveno con su Audi, mientras que el argentino Franco Colapinto cruzó la meta en la decimocuarta posición con Alpine. El mexicano Sergio "Checo" Pérez, al volante de Cadillac, finalizó en la decimosexta plaza en una carrera complicada para su equipo.

Los pilotos españoles vivieron una jornada difícil. Carlos Sainz tuvo múltiples problemas de fiabilidad con su Williams y debió entrar tres veces a boxes, lo que lo relegó hasta la decimoquinta posición final. Por su parte, Fernando Alonso protagonizó una situación inusual: tras estar cerca del abandono en la vuelta 15, regresó brevemente a la pista para recopilar datos con su Aston Martin antes de retirarse definitivamente. Aun así, el asturiano dejó destellos de su experiencia al colocarse décimo en la salida, generando una ilusión momentánea antes de que las limitaciones de su monoplaza terminaran por condicionar su carrera.

