La UFC prepara una velada histórica en la Casa Blanca

La Ultimate Fighting Championship (UFC) prepara una velada histórica para el próximo 14 de junio, cuando el deporte de las artes marciales mixtas llegue a uno de los escenarios más simbólicos de Estados Unidos: la Casa Blanca. El evento, denominado "UFC Freedom 250", formará parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense y también coincidirá con el cumpleaños del presidente Donald Trump. La cartelera contará con seis combates y promete ser una de las funciones más mediáticas en la historia de la organización.
La pelea estelar enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria contra el estadounidense Justin Gaethje, en un combate que unificará el campeonato mundial de peso ligero de MMA. Topuria llega como campeón vigente de la categoría tras conquistar el cinturón el año pasado al derrotar al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas. El peleador conocido como "El Matador" mantiene un impresionante récord invicto de 17 victorias en la UFC, mientras que Gaethje obtuvo el título interino durante la ausencia temporal del monarca.
Día histórico para la NFL y la Casa Blanca
Otro de los enfrentamientos más atractivos de la noche será el choque entre el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane, quienes disputarán el cinturón interino de peso pesado. Pereira buscará hacer historia dentro de la compañía, ya que aspira a convertirse en el primer peleador de la UFC que logra coronarse campeón en tres divisiones diferentes, un logro que consolidaría aún más su legado dentro del deporte.
La cartelera se completará con otras cuatro peleas sin título en juego. Entre ellas destaca el combate que abrirá la velada entre el brasileño Diego Lopes y el mexicano Rafa García, un duelo que promete intensidad desde el inicio del evento. Aunque no habrá cinturones en disputa en estos enfrentamientos, se espera que ofrezcan espectáculo y mantengan el ritmo competitivo de la noche.
Para esta ocasión especial, la UFC planea instalar el octágono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde se construirán gradas temporales con capacidad para al menos 3.000 espectadores. Además, se instalarán pantallas gigantes en parques cercanos a la residencia presidencial para que decenas de miles de aficionados puedan seguir la función.
La iniciativa de llevar la UFC a este escenario histórico fue anunciada por el propio Trump, quien propuso el evento como parte de las celebraciones nacionales. Con una combinación de deporte, política y espectáculo, la velada promete convertirse en un acontecimiento sin precedentes para la organización.