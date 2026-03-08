Resultado Antigua vs. Cobán Imperial por el Clausura 2026

El bicampeón Antigua G. F. C. del argentino Mauricio Tapia recibió esta tarde/noche al Cobán Imperial del uruguayo Martín García, quien buscaba un triunfo para tener opciones de recuperar el liderato que antes de ese partido era para Comunicaciones, que cerraría la fecha 12 con Achuapa en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
En Antigua Guatemala, el conjunto "Colonial" estrenó este domingo la indumentaria tradicional de Semana Santa, camisola, pantaloneta y medias morada.
Tras unos primeros 20 minutos sin mayores incidencias en el duelo, únicamente las amonestaciones de Uri Amaral de Cobán Imperial al 14 y de Agustín Maziero de Antigua al 18, se vino la anotación de los locales gracias a José Ardón al minuto 23.
Tras el cobro de un tiro de esquina, José Ardón aprovechó su ubicación dentro del área y remató a puerta donde logró vencer al portero Tomas Casas para el 1-0 y con ello mayor tranquilidad en el duelo, más no dominio, ni posesión del esférico.
Diego Fernández, quien asumió el cobro de los tiros de esquina tras una exigencia de su técnico Mauricio Tapia, ejecutó otro al 35 y logró meter un centro perfecto que lo definió con un cabezazo Juan Carbonell y ahí Antigua ya ganaba 2-0.
El partido se iría al entretiempo con un marcador favorable para los locales y que significaba que Cobán Imperial no podría recuperar el liderato en este inicio de la segunda vuelta de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026.
Expulsión y goles de Cobán Imperial
Para la segunda mitad, Cobán Imperial realizó tres variantes de una sola vez. Salieron Javier Estrada, Bryan Lemus y Luis de León; entraron Marco Tulio Rodas, Carlos Monges y Blady Aldana.
Cuando se inició la etapa de complemento, no corrían ni 40 segundos cuando Agustín Maziero cometió una falta y se ganó la segunda amonestación, lo que significó ser expulsado del partido, dejando con 10 jugadores al cuadro de casa para todo lo restante del partido.
Tras la expulsión de Maziero, Mauricio Tapia debió hacer un sacrificio dentro del campo y retiró a Brayan Castañeda y metió al defensor José Rosales a los 49 minutos con la clara intención de cerrar los espacios en la zona baja al estar en desventaja numérica en el partido.
Para Antigua, las cosas se volvían complicadas en la segunda etapa ya que Estuardo Sicán se resentía muscularmente a los 58 minutos, y luego de la atención médica continúo en el partido.
Al 78, Tomás Casas hacía una atajada importante que evitaba el incremento en el marcador y con ello hubiese sido el fin del partido cuando ya restaban únicamente 12 minutos más la reposición.
Al 80, Cobán Imperial, que no había tenido mayores acercamientos al arco de Estuardo Sicán, logró definir una jugada gracias a un remate de Juan Winter para un 2-1 a falta de 10 minutos. El partido volvía a tener otro matiz para los cobaneros y antigüeños, quienes estaban obligadas a ganar y a resistir lo que sería el ataque ofensivo final de la visita.
En el minuto 90, una falta en el área de Antigua le permitió a los cobaneros tener un lanzamiento desde el punto penalti. Janderson Pereira tomó el esférico y al 90+1 anotó el gol del empate del partido 2-2 salvado así un gran punto en el Pensativo ante el bicampeón nacional.
Antigua se mantiene en zona de clasificación para los cuartos de final, Cobán Imperial es líder momentáneo.