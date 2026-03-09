Flick prioriza el partido ante el Newcastle por Champions

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dejó claro en la previa del duelo ante el Newcastle United que toda su atención está puesta en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. En medio del ambiente electoral que rodea al club catalán de cara a los comicios del 15 de marzo, el técnico alemán evitó entrar en el debate institucional y se centró únicamente en el aspecto deportivo. "Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso", expresó en la rueda de prensa realizada en St. James' Park.
El técnico también fue cuestionado sobre su continuidad en el banquillo en caso de que no sigan en el cargo el presidente Joan Laporta o el director deportivo Anderson Luis de Souza 'Deco'. Flick evitó alimentar las especulaciones y reiteró que el proyecto del club tiene una visión a largo plazo. "Hemos creado un equipo para el futuro. Queremos que todo funcione, pero ahora no es momento de hablar de eso, debemos centrarnos en el partido", afirmó el entrenador alemán.
Flick se centra en el partido y no en el ruido externo
Durante la comparecencia también se refirió a su relación con su antecesor, Xavi Hernández. Flick confirmó que ambos mantuvieron una conversación reciente, aunque prefirió no revelar detalles. "Tengo buena relación con Xavi, hablamos, pero fue algo privado", explicó el técnico, que tampoco quiso valorar el momento en que el exentrenador azulgrana concedió su entrevista para explicar su salida del club.
En el plano estrictamente futbolístico, Flick elogió la competitividad de la Premier League, a la que definió como "la mejor liga del mundo", y advirtió sobre el peligro del Newcastle, especialmente por su capacidad para atacar con velocidad. "Son muy peligrosos con las transiciones rápidas", señaló, aunque insistió en que el Barcelona debe mantenerse fiel a su estilo.
El entrenador también recordó la dura derrota por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, asegurando que el equipo la ha analizado "de forma muy honesta", especialmente en el aspecto defensivo. Además, confirmó que Marc Bernal ya está recuperado de sus problemas gástricos, elogió al joven defensor Pau Cubarsí —de quien dijo que "da gusto verlo defender"— y dejó en el aire la titularidad de Marcus Rashford para el compromiso europeo.