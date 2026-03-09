Multan a Rodri Hernández por criticar a árbitros ingleses

El centrocampista español Rodri Hernández, jugador del Manchester City, ha sido sancionado con una multa de 80 mil libras (aproximadamente 92 mil euros) por la The Football Association tras realizar declaraciones críticas sobre el arbitraje después de un empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur. El encuentro, disputado el 1 de febrero en el marco de la Premier League, terminó marcado por la polémica debido a las palabras del mediocampista en la entrevista posterior al partido.
La federación inglesa consideró que el futbolista incurrió en una conducta inapropiada al poner en duda la imparcialidad de los árbitros. Según el organismo, sus comentarios insinuaban que existía una falta de neutralidad en el arbitraje, lo cual contraviene las normas disciplinarias del fútbol inglés. Por esta razón, la comisión reguladora determinó imponer una sanción económica y emitir una advertencia formal sobre su comportamiento en futuras declaraciones públicas.
Las palabras de Rodri que le valieron una multa
Tras el partido, Rodri expresó su frustración por una acción que, a su juicio, debió ser revisada por el VAR en el primer gol del rival. El mediocampista señaló que ciertas decisiones arbitrales habían perjudicado a su equipo en más de un encuentro reciente y dejó entrever que algunos sectores del entorno futbolístico no desean ver al Manchester City seguir dominando en la liga. Estas palabras generaron debate y motivaron la investigación de la federación.
Durante el proceso disciplinario, el jugador reconoció su responsabilidad y matizó que sus comentarios no estaban dirigidos directamente contra los árbitros, sino contra la percepción general de otros aficionados del campeonato. La comisión tomó en cuenta que el español no tiene antecedentes disciplinarios similares, que cooperó con la investigación y que el inglés no es su lengua materna. Por ello, se decidió de manera unánime limitar la sanción a una multa económica, sin imponer suspensión de partidos.