 Multan a Rodri Hernández por criticar a árbitros ingleses
Deportes

Multan a Rodri Hernández por criticar a los árbitros ingleses

El mediocampista español fue sancionado tras cuestionar públicamente decisiones arbitrales y sugerir, tras un partido de la Premier League, que existía una tendencia en contra de su equipo.

Compartir:
Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City - EFE
Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El centrocampista español Rodri Hernández, jugador del Manchester City, ha sido sancionado con una multa de 80 mil libras (aproximadamente 92 mil  euros) por la The Football Association tras realizar declaraciones críticas sobre el arbitraje después de un empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur. El encuentro, disputado el 1 de febrero en el marco de la Premier League, terminó marcado por la polémica debido a las palabras del mediocampista en la entrevista posterior al partido.

La federación inglesa consideró que el futbolista incurrió en una conducta inapropiada al poner en duda la imparcialidad de los árbitros. Según el organismo, sus comentarios insinuaban que existía una falta de neutralidad en el arbitraje, lo cual contraviene las normas disciplinarias del fútbol inglés. Por esta razón, la comisión reguladora determinó imponer una sanción económica y emitir una advertencia formal sobre su comportamiento en futuras declaraciones públicas.

Las palabras de Rodri que le valieron una multa

Tras el partido, Rodri expresó su frustración por una acción que, a su juicio, debió ser revisada por el VAR en el primer gol del rival. El mediocampista señaló que ciertas decisiones arbitrales habían perjudicado a su equipo en más de un encuentro reciente y dejó entrever que algunos sectores del entorno futbolístico no desean ver al Manchester City seguir dominando en la liga. Estas palabras generaron debate y motivaron la investigación de la federación.

Durante el proceso disciplinario, el jugador reconoció su responsabilidad y matizó que sus comentarios no estaban dirigidos directamente contra los árbitros, sino contra la percepción general de otros aficionados del campeonato. La comisión tomó en cuenta que el español no tiene antecedentes disciplinarios similares, que cooperó con la investigación y que el inglés no es su lengua materna. Por ello, se decidió de manera unánime limitar la sanción a una multa económica, sin imponer suspensión de partidos.

Foto embed
Rodri se lesionó con el Manchester City - EFE

En Portada

Elección Fiscal General: Postuladora anuncia fase de recepción de impugnacionest
Nacionales

Elección Fiscal General: Postuladora anuncia fase de recepción de impugnaciones

07:39 AM, Mar 09
AeroMetro: Nuevos desvíos en la capital por trabajost
Nacionales

AeroMetro: Nuevos desvíos en la capital por trabajos

08:06 AM, Mar 09
Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3t
Nacionales

Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3

06:54 AM, Mar 09
Joan Laporta contraataca las declaraciones de Xavi Hernándezt
Deportes

Joan Laporta contraataca las declaraciones de Xavi Hernández

10:22 AM, Mar 09
Multan a Rodri Hernández por criticar a los árbitros inglesest
Deportes

Multan a Rodri Hernández por criticar a los árbitros ingleses

09:20 AM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos