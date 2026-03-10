Amplio dispositivo de seguridad para el Madrid-City

El encuentro entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, ha sido catalogado como de alto riesgo por las autoridades españolas. El duelo se disputará este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y se espera una gran afluencia de público para presenciar uno de los enfrentamientos más atractivos de la competición europea.
Para garantizar la seguridad del evento, la Delegación del Gobierno en Madrid ha dispuesto un amplio operativo compuesto por más de 1.700 efectivos. El dispositivo estará integrado principalmente por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a distintas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, la Unidad de Caballería, así como equipos de drones y de subsuelo encargados de inspeccionar zonas sensibles del estadio.
Fuerte dispositivo de seguridad para el Madrid vs. City
Además del despliegue policial, también participarán en el operativo agentes de la Policía Municipal de Madrid, personal del servicio de emergencias SAMUR-Protección Civil, miembros del cuerpo de Bomberos y trabajadores de seguridad privada del propio club. La coordinación entre todas estas instituciones busca prevenir incidentes y garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle con total normalidad.
Se prevé la asistencia de alrededor de 76.000 espectadores en el estadio, entre ellos cerca de 1.400 aficionados ingleses que viajarán para apoyar al conjunto visitante. Ante este escenario, las autoridades han recomendado a los asistentes acudir con suficiente antelación al recinto deportivo para facilitar el paso por los controles de seguridad y evitar aglomeraciones en los accesos al estadio. De esta manera, se pretende que la jornada futbolística se viva en un ambiente seguro y festivo.