 Amplio dispositivo de seguridad para el Madrid-City
Deportes

Amplio dispositivo de seguridad para el Real Madrid-Manchester City

Un amplio dispositivo policial y de emergencias vigilará el Real Madrid vs. Manchester City en el Bernabéu, donde se espera un lleno y la llegada de aficionados ingleses.

Compartir:
Partido entre Manchester City y Real Madrid en Champions League - Archivo
Partido entre Manchester City y Real Madrid en Champions League / FOTO: Archivo

El encuentro entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, ha sido catalogado como de alto riesgo por las autoridades españolas. El duelo se disputará este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y se espera una gran afluencia de público para presenciar uno de los enfrentamientos más atractivos de la competición europea.

Para garantizar la seguridad del evento, la Delegación del Gobierno en Madrid ha dispuesto un amplio operativo compuesto por más de 1.700 efectivos. El dispositivo estará integrado principalmente por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a distintas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, la Unidad de Caballería, así como equipos de drones y de subsuelo encargados de inspeccionar zonas sensibles del estadio.

Fuerte dispositivo de seguridad para el Madrid vs. City

Además del despliegue policial, también participarán en el operativo agentes de la Policía Municipal de Madrid, personal del servicio de emergencias SAMUR-Protección Civil, miembros del cuerpo de Bomberos y trabajadores de seguridad privada del propio club. La coordinación entre todas estas instituciones busca prevenir incidentes y garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle con total normalidad.

Se prevé la asistencia de alrededor de 76.000 espectadores en el estadio, entre ellos cerca de 1.400 aficionados ingleses que viajarán para apoyar al conjunto visitante. Ante este escenario, las autoridades han recomendado a los asistentes acudir con suficiente antelación al recinto deportivo para facilitar el paso por los controles de seguridad y evitar aglomeraciones en los accesos al estadio. De esta manera, se pretende que la jornada futbolística se viva en un ambiente seguro y festivo.

Foto embed
resultado Real Madrid Manchester City semifinales champions 2023 -

En Portada

Abandonan dos cuerpos a orillas de la carretera en Palenciat
Nacionales

Abandonan dos cuerpos a orillas de la carretera en Palencia

08:22 AM, Mar 10
Encuentran dos cuerpos en ruta a San José Nacahuilt
Nacionales

Encuentran dos cuerpos en ruta a San José Nacahuil

06:28 AM, Mar 10
Video capta momento exacto en que picop se estrella contra baranda de puente en Sanaratet
Nacionales

Video capta momento exacto en que picop se estrella contra baranda de puente en Sanarate

07:34 AM, Mar 10
México promete facilidades a Irak para disputar el repechaje mundialistat
Deportes

México promete facilidades a Irak para disputar el repechaje mundialista

08:48 AM, Mar 10
El Barça recibe el aval para aumentar el aforo del Spotify Camp Nout
Deportes

El Barça recibe el aval para aumentar el aforo del Spotify Camp Nou

07:46 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Donald TrumpReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos