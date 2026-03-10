 Resultado Newcastle vs. Barcelona - 8vos Champions League
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

El Barça rescató un empate 1-1 ante Newcastle en St. James Park gracias a un penal de Lamine Yamal en el 90+6. La serie de octavos de final se definirá la próxima semana en el Camp Nou.

Compartir:
Partido entre Newcastle United y Barcelona en St. James Park por la Champions League - EFE
Partido entre Newcastle United y Barcelona en St. James Park por la Champions League / FOTO: Agencia EFE

El mítico St. James' Park fue el escenario de un intenso enfrentamiento entre el Newcastle United y el FC Barcelona por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo estuvo cargado de emociones y alternativas a lo largo de los 90 minutos, y terminó con un empate 1-1 que deja la eliminatoria completamente abierta de cara al partido de vuelta.

Los llamados "magpies" fueron superiores durante gran parte del encuentro. El conjunto dirigido por Hansi Flick apostó por un planteamiento distinto al habitual, con menor posesión del balón y buscando hacer daño mediante contraataques. En algunos momentos el plan del Barcelona pareció funcionar, generando aproximaciones peligrosas, aunque el dominio territorial y la insistencia ofensiva del Newcastle marcaron el ritmo del partido.

Barcelona rescata un empate ante el Newcastle United

Tras varias llegadas de peligro, el conjunto local logró adelantarse en el marcador al minuto 86 gracias a Harvey Barnes, quien firmó el 1-0 con un remate poco ortodoxo tras un centro desde la banda. Cuando todo parecía indicar que el Newcastle se quedaría con la victoria, el Barcelona encontró la oportunidad de igualar en el tiempo añadido.

En el minuto 90+6, una falta sobre Dani Olmo dentro del área fue sancionada como penal. El encargado de ejecutar fue Lamine Yamal, quien no falló desde los once pasos y selló el 1-1 definitivo, silenciando por completo a la afición local.

Con este resultado, la eliminatoria se definirá la próxima semana en el Spotify Camp Nou, en un encuentro programado para el miércoles 18 de marzo a las 11:45 (hora de Guatemala). Cabe recordar que el gol de visitante ya no es criterio de desempate, por lo que cualquier empate en el global al final del segundo partido llevaría la serie a la prórroga o, de ser necesario, a los penales.

Foto embed
Partido entre Newcastle United y Barcelona en St. James Park por la Champions League - Agencia EFE
Cup tree provided by Sofascore

En Portada

Presentan amparo contra reelección de las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniaguat
Nacionales

Presentan amparo contra reelección de las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua

03:21 PM, Mar 10
Guatemala reafirma su respaldo a la CIDH contra el crimen organizadot
Nacionales

Guatemala reafirma su respaldo a la CIDH contra el crimen organizado

04:41 PM, Mar 10
Destapan secta satánica de celebridades mexicanast
Farándula

Destapan secta satánica de celebridades mexicanas

04:15 PM, Mar 10
Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadidot
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

04:00 PM, Mar 10
VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutost
Deportes

VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

02:50 PM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesEE.UU.JusticiaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos