Resultado Newcastle vs. Barcelona - 8vos Champions League

El mítico St. James' Park fue el escenario de un intenso enfrentamiento entre el Newcastle United y el FC Barcelona por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo estuvo cargado de emociones y alternativas a lo largo de los 90 minutos, y terminó con un empate 1-1 que deja la eliminatoria completamente abierta de cara al partido de vuelta.
Los llamados "magpies" fueron superiores durante gran parte del encuentro. El conjunto dirigido por Hansi Flick apostó por un planteamiento distinto al habitual, con menor posesión del balón y buscando hacer daño mediante contraataques. En algunos momentos el plan del Barcelona pareció funcionar, generando aproximaciones peligrosas, aunque el dominio territorial y la insistencia ofensiva del Newcastle marcaron el ritmo del partido.
Barcelona rescata un empate ante el Newcastle United
Tras varias llegadas de peligro, el conjunto local logró adelantarse en el marcador al minuto 86 gracias a Harvey Barnes, quien firmó el 1-0 con un remate poco ortodoxo tras un centro desde la banda. Cuando todo parecía indicar que el Newcastle se quedaría con la victoria, el Barcelona encontró la oportunidad de igualar en el tiempo añadido.
En el minuto 90+6, una falta sobre Dani Olmo dentro del área fue sancionada como penal. El encargado de ejecutar fue Lamine Yamal, quien no falló desde los once pasos y selló el 1-1 definitivo, silenciando por completo a la afición local.
Con este resultado, la eliminatoria se definirá la próxima semana en el Spotify Camp Nou, en un encuentro programado para el miércoles 18 de marzo a las 11:45 (hora de Guatemala). Cabe recordar que el gol de visitante ya no es criterio de desempate, por lo que cualquier empate en el global al final del segundo partido llevaría la serie a la prórroga o, de ser necesario, a los penales.