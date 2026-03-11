 Fede Valverde: "Uno sueña siempre con noches así"
Deportes

Fede Valverde: "Uno sueña siempre con noches así"

Asimismo, el futbolista uruguayo reiteró que fue el mejor partido de su carrera.

Compartir:
Fede Valverde logró triplete ante Manchester City
Fede Valverde logró triplete ante Manchester City / FOTO: EFE

El uruguayo Fede Valverde, autor de los tres goles del triunfo del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, confesó que siempre soñó "con noche así", en un día de ensueño que, sin embargo, aseguró no ha sentenciado el pase a cuartos.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando, aunque está siendo una temporada difícil", dijo.

"Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, pero sobre todo por el triunfo del equipo", añadió en Movistar+.

Fede desveló la táctica planeada y entrenada por Álvaro Arbeloa en los entrenamientos para sorprender al Manchester City, sin un 9 de referencia y con la llegada desde segunda línea del uruguayo.

"Intento llegar como me pide el entrenador desde segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en medio campo y entonces intenté atacar más. Mis compañeros me han dado balones increíbles y les agradezco. Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, sabíamos que habría espacios, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien", dijo.

Fede Valverde labora el trabajo de sus compañeros

Valoró Fede el trabajo y el compromiso de todos los jugadores que participaron en un partido que encaró el Real Madrid con siete bajas, y lamentó el penalti fallado por Vinícius.

"Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernosy ayudarnos, cubrirnos las espaldas. Se notó cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos conseguir grandes cosas".

"Es una pena el penalti, pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

El Real Madrid tomó ventaja en la serie tras vencer 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final. Federico Valverde fue la figura indiscutida del partido con tres goles.

*Información EFE.

En Portada

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santat
Nacionales

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santa

04:04 PM, Mar 11
Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal generalt
Nacionales

Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal general

02:52 PM, Mar 11
Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos

04:50 PM, Mar 11
Europa se rinde al Bodo/Glimt tras nuevo triunfo en Champions League t
Deportes

Europa se rinde al Bodo/Glimt tras nuevo triunfo en Champions League

06:08 PM, Mar 11
Estocada de campeón PSG al Chelsea en Champions leaguet
Deportes

Estocada de campeón PSG al Chelsea en Champions league

05:51 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos